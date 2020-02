Dichte Besiedelung: Im Wohngebiet Am Gruscheweg in Neuenhagen sind zwar 2019 weniger Grundstücke verkauft worden, doch werden dort Mehrfamilienhäuser errichtet, der Zuzug ist erheblich. Entsprechende Infrastruktur muss geschaffen werden. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Aufwärtstrend ist ungebrochen. Die Dynamik im Preisanstieg der Baugrundstücke scheint sich eher noch zu verstärken. So schätzt es der Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses von Märkisch-Oderland, Peter Kreuzer, nach der Fertigstellung der Bodenrichtwerttabellen ein.

Seit sechs Jahren aufwärts

Der Gutachterausschuss wertet alle Kauffälle eines Jahres, wie sie von den Notaren pflichtgemäß mitgeteilt werden, nach den in den verschiedenen Städten und Gemeinden und deren Wohnlagen gezahlten Quadratmeterpreisen aus und legt den Bodenrichtwert für das neue Jahr fest. Blickt Peter Kreuzer, der seit 2007 in dieser Funktion arbeitet, zurück, so verzeichnet er seit sechs Jahren einen Preisanstieg der unbebauten Baugrundstücke, und der Anstieg verstärkt sich immer weiter. Dabei verharre die Zahl der Grundstücksverkäufe bei reichlich 3000 im Jahr auf gleichem Niveau. 745 unbebaute Baugrundstücke wechselten den Besitzer, im Jahr 2018 waren es noch 780. Das rührt offensichtlich auch aus einer Planpause am Neuenhagener Baugebiet Gruscheweg her, wo 2019 deutlich weniger Grundstücke verkauft wurden. Es seien jedoch 1364 bebaute Grundstücke verkauft worden, merkt der Leiter des Katasteramtes, Nico Schmidt, an.

Eine junge Familie, die im engeren Verdichtungsraum ein Haus bauen wolle, sollte rund eine halbe Million Euro investieren können. Durchschnittlich brauche man im Berliner Umland für 725 Quadratmeter Bauland 170 000 Euro. Im weiteren Metropolenraum kann man im Schnitt 960 Quadratmeter für 60 000 Euro kaufen. Im Ranking der Kommunen rangiert das Amt Märkische Schweiz mit 69 Verkäufen auf dem Spitzenplatz. Das liegt vor allem am Wohnpark Kiebitzaue in Klosterdorf, in dem mittlerweile die Quadratmeterpreise von 125 auf 180 Euro gestiegen sind. Fredersdorf-Vogelsdorf verzeichnete 65 Kauffälle, gefolgt von Strausberg, wo 53, und Hoppegarten, wo 52 Grundstücke verkauft wurden.

Der Gutachterausschuss stellte eine Belebung der Verkäufe in den Städten des Oderbruchs fest: In Bad Freienwalde sind 2019 27 Grundstücke verkauft worden, in Seelow 23 und in Wriezen 15. In dieser Oderbruchstadt kosten in der Stadtlage der Quadratmeter Bauland 35 Euro, am Stadtrand 25 Euro. Die Fachleute im Katasteramt rechnen dort langfristig mit steigenden Preisen. "Die Chancen der Städte in der zweiten Reihe wachsen", sagt Peter Kreuzer. Ursache ist der anhaltende Siedlungsdruck aus der Metropole heraus.

Entlang der S-Bahn-Linie

Die Landesplanung orientiert auf die Bebauung entlang der Hauptverkehrsstrecken und folgt damit im Grunde nur der drückenden Nachfrage nach Bauland in S-Bahnnähe. Dort stiegen die Bodenrichtwerte zum Teil um 100 Euro in einem Jahr. So beim Spitzenreiter Waldesruh von 330 auf 430 Euro und damit erstmals über den Wert im benachbarten Berlin-Mahlsdorf (400 Euro). Eine Ausnahme bilden die exklusiven Seegrundstücke am Stienitzsee in Hennickendorf, deren Bodenrichtwert von 600 auf 650 Euro stieg. Doch prozentual legten auch die Städte hinter dem Speckgürtel zu: So stieg Seelows Bodenrichtwert von 26 Euro auf 30 bis 45 Euro. Andererseits haben die Oderbruchdörfer immer noch einstellige Bodenrichtwerte. Viele wie Alttrebbin, Altwriezen, Altwustrow oder Buschdorf verharren bei fünf Euro.

Für Landwirtschaftsflächen sieht Nico Schmidt wenig Bewegung auf dem Markt. Der Preisanstieg ist 2019 gestoppt worden.

Weitere Infos gibt es im Internet: www.gutachterausschuesse-bb.de