Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Das läuft wie geschmiert: Mehr als eine Million Euro fließt noch in diesem Jahr in eine neue Rutsche für das Aquarium-Erlebnisbad in Schwedt. Insgesamt stecken die Technischen Werke in den kommenden Jahren vier Millionen Euro in das Bad und seine Anlagen. Damit erhält die Einrichtung nach rund 20 Jahren eine Verjüngungskur.

Die Pläne hat der Aufsichtsrat der Technischen Werke schon im vergangenen Jahr abgesegnet, sagte Geschäftsführer Dirk Sasson. Zurzeit laufen die letzten Verhandlungen der Vergabe für den Neubau der Rutsche, ergänzte Gunnar Pertermann, Technischer Leiter des Aquariums. Das gesamte Konzept soll 2023 umgesetzt sein. Viele Planungen haben aber bereits jetzt begonnen.

Operation am offenen Herzen

Denn das Problem bei Arbeiten im Schwimmbad ist, dass es sich oft um Operationen am offenen Herzen handelt. Die traditionelle jährliche Schließzeit von drei Wochen reiche nicht, um ein Millionen-Projekt wie die Rutsche umzusetzen. Der Ehrgeiz ist da, in den drei Wochen nach dem Ende der Sommerferien, wenn das Bad geschlossen hat, den Einbau so voranzutreiben, dass Sauna und Sportbecken wieder komplett zur Verfügung stehen. "Wir rechnen mit kleinen Einschränkungen im Spaßbereich, speziell dort wo die Rutsche ins Auffangbecken führt", sagte Pertermann.

Welche technischen Raffinessen die Rutsche bieten werde, steht noch nicht endgültig fest und kommt am Ende auch auf das Ergebnis der noch offenen Verhandlungen an. Fest steht, dass sich die Besucher ihre Zeiten per App registrieren können, sodass es auch möglich ist, in Gruppen Wettkämpfe auszutragen.

Das Optimum sei, dass die Badegäste für ihr ganz persönliches Rutsch-Erlebnis auch die Lichtattraktionen und den Sound in der Röhre einstellen können: "Wer mag, kann das AC/DC-Stück "Highway to hell" hören und sich dazu von irren Lichteffekten begleiten lassen, während er rutscht", sagte Pertermann mit einem Schmunzeln. Durch eine Personalisierung über einen Chip kann sich jeder Badegast vor dem Rutschen quasi einloggen und bekommt sein ganz persönliches Programm abgespielt.

Während die Pläne für den Einbau der Rutsche inklusive neuem Rutschenturm schon sehr konkret sind, feilt das Team um Pertermann gerade am Teil zwei der Sanierung. Dann soll das Sportbecken aufgepeppt werden. Nach aktuellem Sachstand geht er von einer Dauer von zwölf Wochen aus. Deshalb soll dafür auch die Zeit der Sommerferien genutzt werden, um den Schulsport so wenig wie möglich einzuschränken. Inklusive der Erneuerung der Startblöcke und des Hubbodens kostet auch dieses Projekt rund 1,15 Millionen Euro.

In den Jahren 2022 und 2023 sollen dann noch die Umkleidekabinen und die sanitären Einrichtungen auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinzu kommt das Kneipp-Becken, das attraktiver werden soll. Die Pläne dafür wollen das Team vom Aquarium und den Technischen Werken im kommenden Jahr angehen. "Dann können wir auch mehr dazu sagen, welche technischen Details wir berücksichtigen wollen", sagte Sasson. Entscheidend sei, dass sich die Technik bereits bewährt habe und die Schwedter nicht zu Versuchskaninchen unausgereifter Ideen werden.

Attraktiv für junge Familien

Das Ziel sei klar: Mit dem Kraftakt soll die Attraktivität des Aquariums vor allem bei den jungen Familien gesteigert werden. Daher stehen auch Projekte wie die Rutsche am Anfang. Gleichzeitig möchten die Verantwortlichen den Einzugsbereich erweitern, um die Besucherzahlen zu steigern. Diese liegen aktuell auf einem jährlichen Niveau von rund 220 000 Gästen. Letztlich soll damit das Defizit minimiert werden, das derzeit aus dem Betriebsverbund der Technischen Werke finanziert wird.