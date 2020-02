Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Oranienburger Chor "Orange Voices" gibt am Sonntag, 23. Februar, ab 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten eines Hilfsprojektes: In der Gesundheitsstation in Kalinzi in Tansania soll ein neuer Sanitärtrakt errichtet werden. Mit Maurern aus Kalinzi, fünf Jugendlichen der Waldhofschule Templin sowie einer Betreuerin will Diakon Jörg Kerner in den Sommerferien diesen Sanitärtrakt im Rahmen der Jugendbegegnung errichten. Die Fahrt wird von der Stiftung Nord-Süd-Brücken mit einem Reisekostenzuschuss unterstützt. Aber auch die Schüler selbst leisten ihren Beitrag.

Facharbeiter vor Ort werden die Abwassergrube vorbereiten und darauf eine Fundamentplatte errichten. Für die Errichtung des Sanitärtrakts sind rund 7 000 Euro Baukosten eingeplant. Ein Zehdenicker Architekt hat die Pläne für den Anbau gezeichnet. Nur die Bausumme selbst fehlt noch. Deshalb lädt Jörg Kerner für Sonntag zu dem Benefizkonzert in den "Stadtgarten" ein. Den Saal stellt Gastwirt Gerhard Wöge zur Verfügung. Nun hofft Kerner, der Vorstandsmitglied des Vereins Medizinische Missionshilfe ist, auf viele Zuhörer.

Die Jugendlichen haben sich mit der ökologischen Belastung ihrer Flugreise auseinandergesetzt. Im März werden sie in Templin mehr als 1 000 Bäume pflanzen und sich somit den Betrag von 500 Euro erarbeiten. Diese Summe wollen sie mit nach Tansania nehmen, um sie in Kigoma dem Verein Tacare zu spenden. Der Verein hat mit Schulklassen in den vergangenen 15 Jahren mehr als 800 000 Bäume in der Kigoma-Region gepflanzt.