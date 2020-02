Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Wir haben vorübergehend geschlossen und werden umziehen", heißt es auf der Internetseite der Firma Laserwerk, die auf dem alten Kranbau-Areal in der Halle 25 seit Dezember 2017 die erste und einzige Lasertag-Halle in Eberswalde und Umgebung betrieben hat.

Seit dem 4. Februar werden keine Neuanmeldungen mehr angenommen und bleibt die 1000 Quadratmeter große Aktionsfläche mit Hindernissen und Verstecken ungenutzt, in der vor allem an den Wochenenden rege Völkerball mit Infrarotstrahlen gespielt wurde. An der Halle selbst findet sich kein Hinweis auf die neue Entwicklung, die laut Kenneth Scheftzük von Laserwerk einem durch die Firma angestrengten Klageverfahren geschuldet ist. "Es liegt nicht in unserer Hand, wie viel Zeit die gerichtliche Auseinandersetzung in Anspruch nehmen wird", sagt der Laserwerk-Sprecher, der keine inhaltlichen Angaben macht. Dem in Eberswalde wabernden Gerücht, die Firma sei insolvent, widerspricht er energisch.

"Ein Neueröffnungstermin steht noch nicht fest", teilt Laserwerk auf seiner Internetseite weiter mit.