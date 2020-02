MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende auf einem Firmengelände in der Brückenstraße mit Werkzeugen eingedeckt. Die Täter öffneten mit einem unbekannten Gegenstand das Tor zu dem Firmengelände und brachen anschließend gewaltsam einen Container auf, in dem Werkzeug gelagert wurde. Insgesamt erbeuteten die Täter Werkzeuge mit einem Wert von rund 20 000 Euro, bevor sie unerkannt verschwanden.