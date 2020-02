Günter Grützner

Bad Freienwalde Spannender konnte das letzte Wochenende für den Wintersportverein Bad Freienwalde nicht sein. Moritz Terei vertrat in der Altersklasse 13 den Verein beim Kampf um die Plätze im Spezialspringen und der Nordischen Kombination beim DSV Schüler-Cup. Wer bei diesem Wettbewerb zu den Besten gehört, der gehört auch zu den Besten in ganz Deutschland. Zwölf- und 13-jährige Sportler kämpfen um die Lorbeeren.

Moritz Terei ging als bisheriger Erster bei den Skispringern und 19. in der Nordischen Kombination an den Start. Beim offiziellen Probespringen am ersten Wettkampftag zeigte er mit großem Abstand den weitesten Sprung. Das ließ für den folgenden Tag hoffen.

Auch da, im Probedurchgang, legte er erneut den weitesten Sprung hin. Doch im ersten Wertungssprunglauf klappte es nicht so gut. Dafür war dann aber der zweite Durchgang wieder perfekt: 54,5 Meter auf der K-51-Schanze und dazu noch viermal die Haltungsnote 20. Das reichte zum zweiten Platz bei den Spezialspringern. Sein ärgster Konkurrent war allerdings noch besser, so dass er das blaue Leibchen des führenden in der Pokalwertung an Julian Hillmer abgeben musste.

Platz 3 in der Gesamtwertung

Der dritte Wettkampf wurde durch einen grandiosen Sprung von Janne Holz aus Degenfeld mit 56,5 Metern im zweiten Durchgang entschieden. Zweiter wurde mit 52,5 und 51,5 Metern Julian Hillmer vor Moritz Terei mit den gleichen Weiten. In der Gesamt-Pokal-Wertung des DSV Schüler-Cups im Spezialsprunglauf bedeutete das für Moritz Terei den dritten Platz. Er gehört damit wiederum zu den drei besten Spezialspringern Deutschlands in seiner Altersklasse.

In der Gesamtwertung des Cups der Nordisch Kombinierer konnte sich Moritz Terei am jüngsten Wettkampfwochenende der AK 13 vom 19. auf den vierten Platz nach vorne kämpfen. Grund dafür war seine gute Langlaufleistung.