Handballerinnen wollen in die 2. Liga

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Nach dem 33:29-Heimsieg gegen den SC Alstertal-Langenhorn am vergangenen Wochenende träumen die Handballerinnen des Frankfurter HC von der 2. Bundesliga. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn selbst wenn der FHC als momentaner Tabellendritter mit 23:7 Punkten nach den sieben verbleibenden Spielen den Buxtehuder SV II (25:5) und den TV Hannover-Badenstedt (24:6) verdrängen und auf Rang 1 springen würde, wäre dies noch nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg. Die MOZ fragte daher Horst Keppler, Vorsitzender der Spielleitenden Stelle für die 3. Liga der Frauen, nach den komplizierten Regularien.

Da aus den vier Drittliga-Staffeln Nord, West, Süd und Ost nur drei Mannschaften in die 2. Bundesliga aufsteigen können, sind Entscheidungsspiele aller aufstiegsberechtigter Staffelsieger vorgesehen. Wenn eine Mannschaft nicht aufsteigen kann (zum Beispiel im Falle einer Reserve-Mannschaft wie bei Buxtehude) oder auf den Aufstieg verzichtet, dann würden die drei anderen Ersten direkt aufsteigen.

Relegationsspiele im Mai

Sollte der FHC Tabellenzweiter hinter Buxtehude werden, müssten die Oderstädterinnen auf die anderen Staffeln schauen und hoffen. "Die Tabellenzweiten spielen nur dann eine Aufstiegsrunde, wenn zwei Staffelsieger entweder auf den Aufstieg verzichten oder als Zweite Mannschaft nicht aufsteigen können", erklärt Horst Keppler. Die aufstiegsberechtigen Tabellenzweiten würden in diesem Fall einen weiteren Aufsteiger untereinander ermitteln.

Die Spielfolge für die Entscheidungsduelle mit Hin- und Rückspiel legt die Spielkommission fest, dafür vorgesehen sind für die vier Mai-Wochenenden. Zunächst trifft der Sieger der Nord-Staffel auf den Ersten der Ost-Staffel – momentan die TSG Eddersheim, ein Verein aus der Nähe von Frankfurt am Main. Auch die dicht folgenden Teams im Osten sind allesamt keine Reserve-Mannschaften, könnten also ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen.

In der West-Staffel der 3. Liga steht derzeit der TV Aldekerk vorn – punktgleich mit Borussia Dortmund II und der TSG/DJK Mainz-Bretzenheim. Die Süd-Staffel wird angeführt von der TuS Metzingen II, ein Punkt dahinter lauert der ESV Regensburg. Wer letztlich aufsteigen will und darf, wird sich aber wohl ohnehin erst Ende April entscheiden.

Noch sieben Partien stehen an

Daher sollten sich die Frankfurterinnen mit alledem noch gar nicht beschäftigen, sondern nur auf sich schauen und möglichst alle ihre noch ausstehenden sieben Partien gewinnen. "Das wird nicht einfach, das ist uns klar. Aber wir haben uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet und jetzt müssen wir mit Akribie und Disziplin weitermachen und unsere Fehler weiter abstellen", sagt FHC-Trainer Dietmar Schmidt.

Am Samstag geht es zum SC Alstertal-Langenhorn, gegen den jüngst der elfte Saisonsieg gelang. Die Partie in Hamburg sollte ursprünglich im Oktober ausgetragen werden, doch der FHC-Bus hatte unverschuldet im Stau gestanden und das Spiel wurde neu angesetzt. "So etwas muss man wohl einmal im Leben mitgemacht haben", meint Schmidt mit einem Augenzwinkern.