Wilfried Hohmann

Müllrose Die Handballer der HSG Schlaubetal-Odervorland II haben in der Kreisliga ihren zweiten Rang gefestigt. Im zweiten Rückrunden-Spiel setzten sie sich bei der OSG Fredersdorf/Vogelsdorf mit 23:18 (11:8) durch. Die Basis für diesen Auswärtssieg legten die Schlaubetaler vor allem in der Deckung. Diese agierte in diesem Spiel deutlich stabiler als in den vorangegangenen Partien. Dazu erwies sich Torwart Maximilian Haase mit 47 Prozent gehaltener Bälle als sicherer Rückhalt.

Beide Mannschaften taten sich in den ersten 20 Minuten mit dem Tore werfen überaus schwer. Beiden Teams gelangen jeweils nur fünf Treffer. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte platzte dann der Knoten bei den Schlaubetalern. Jacob Rüffer, dreimal Felix Preiss sowie Patrick Rheinsberg erzielten für die Müllroser fünf Treffer in Folge und die HSG setzte sich in der 27. Minute auf 10:5 ab.

In der Halbzeitpause beim Stand von 11:8 zeigte sich das Trainergespann Uwe Bannert/Kevin Nadolle mit dem Abwehrverhalten sehr zufrieden, nicht jedoch mit der Effektivität im Angriff.

Gastgeber kann kurz hoffen

Nachdem Felix Preiss auf 12:8 erhöht hatte, gelangen nunmehr den Gastgebern drei Treffer in Folge zum 11:12. Doch die Hoffnung der Gastgeber darauf, dem Spiel eine Wende zu ihren Gunsten geben zu können, währte nur bis zum 12:13 in der 38. Minute. Mit wiederum fünf Treffern in Folge ohne Gegentor setzten sich die Schlaubetaler bis zur 48. Minute auf 18:12 ab. Hilfreich war dabei, dass der inzwischen zum Team gestoßene Tom Richter sich mit zwei Treffern dabei gut einführte. Das war dann auch letztlich die spielentscheidende Phase in dieser Partie. Zwar konnten sich die Gastgeber noch einmal auf drei Tore (16:19) heran kämpfen, aber die Müllroser ließen nichts mehr anbrennen, setzten sich wieder auf 23:17 ab und gewannen mit 23:18 auch das dritte Punktspiel gegen die Randberliner.

HSG-Trainer Uwe Bannert: "Die Grundlage für den Sieg legten die Jungs in der Abwehr mit einem starken Max Haase im Tor. Dagegen taten wir uns im Angriff wegen der schlechten Chancenverwertung ziemlich schwer. Dadurch, dass sich jedoch fast alle in die Torschützenliste eintragen konnten, hatte ich keinen Zweifel an unserem Sieg."

HSG Schlaubetal-Odervorland II: Maximilian Haase, Danny Hugler, Konstantin Schulz (alle im Tor), Kevin Nadolle, Felix Preiss 4, Florian Lusansky, Jacob Rüffer 4/1, Adrian Eisermann 1, Patrick Rheinsberg 4, Benedict Mendyk 5, Justin Korau 2, Maximilian Gordziel 1, Tom Richter 2

Siebenmeter: OSG 2/0, HSG 3/3 – Zeitstrafen: OSG 5, HSG 1, 1 Disqualifikation