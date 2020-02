Volker Rudolph

Steinhöfel Auch im letzten von insgesamt vier Testspielen ist Blau-Weiss Markendorf siegreich geblieben. Die Landesklasse-Fußballer bezwangen auf dem Kunstrasenplatz in Steinhöfel den dortigen Kreisoberligisten VfB mit 4:2 (1:2). Die Blau-Weissen waren wie schon in den drei Testspielen zuvor sehr engagiert und spielerisch präsent. Dennoch gerieten sie durch zwei Tore von Eric Strehl per Distanzschuss (4.) und mittels Heber vom Mittelkreis (36.) mit 0:2 in Rückstand. Die Gastgeber waren dabei äußerst effektiv und bei den Gästen war ein wenig Sand im Getriebe.

Der am Anfang geschonte Torjäger Dawid Zurawski schaffte noch vor der Pause den Anschlusstreffer (42.). In der Halbzeit gab es dann ein paar Hinweise des Trainerduos Denny Danowski und Matthias Wiegand. In Halbzeit zwei drehte Dawid Zurawski mit zwei weiteren Treffern das Spiel (46., 50.).

Samstag kommt Staffel-Neuling

Markendorf machte weiter Druck, zeigte ordentliche Kombinationen und spielte weitere Chancen heraus. Es wurde auf beiden Seiten hin und her gewechselt. Steinhöfel drängte auf den Ausgleich, hatte aber mit den schnellen Markendorfer Kontern Probleme. Einer davon führte kurz vor dem Schluss durch Tom Borchardt zur Entscheidung und zum 4:2-Endstand (89.).

Trainer Denny Danowski war mit dem letzten Test sehr zufrieden. "Wir haben heute wie auch in der restlichen Vorbereitung auf die Rückrunde eine gute Vorstellung abgeliefert. Es fehlen immer noch mehrere erkrankte Spieler. Man sieht, welches Potenzial im Team steckt", erklärte Danowski. Aufgrund dessen gehen die Markendorfer gegen den Staffel-Neuling Viktoria Jüterbog am Samstag um 15 Uhr mit einigem Optimismus in das erste von drei Heimspielen am Stück am Apfelweg. Im Hinspiel gab es ein 1:1 (1:1).

Blau-Weiss Markendorf: Piotr Dmuchowski – Mateusz Nowaczewski, Pascal Trampe, Eric Rose (28. Dawid Zurawski), Eric Vincent Northe – Sascha Kloss, Eric Wieland, Kamil Krzeptowski, Tom Borchardt (28. Sebastian Baer) – Tommy Klatt, Ceyhan Güleryüz

Schiedsrichter: Peter Gerlach (Fürstenwalde) – Zuschauer: 25