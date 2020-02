Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Mit sehr verschiedenen Dingen versuchen Menschen ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Ein 51-jähriger niederländischer Staatsbürger dürfte Schornsteinfeger inzwischen von seiner persönlichen Glücksbringer-Liste gestrichen haben. Drei Jahren Haft wegen des Anbaus, Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln lautete das Urteil vor dem Amtsgericht Fürstenwalde/Spree. Eine Strafe von unter zwei Jahren zur Bewährung, wie von der Verteidigung gefordert, kam für Richterin Elke Reiner nicht in Frage. Die Vorsitzende folgte mit ihrem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Einen festen Wohnsitz konnte der Angeklagte, der seit August 2019 in Untersuchungshaft saß, dem Gericht nicht angeben. Recht häufig hielt er sich in der ersten Jahreshälfte 2019 in Schöneiche bei Berlin in einer leerstehenden Doppelhaushälfte auf, wo er in beträchtlichem Umfang Cannabispflanzen angebaut und gepflegt hatte. Auf die Spur gekommen ist ihm die Polizei durch Zufall. Ein Schornsteinfeger, der an der fraglichen Adresse wiederholt niemanden angetroffen hatte, bat die Polizei um Amtshilfe. Nachdem man sich Zugang zum Gebäude verschafft hatte, staunten die Beamten nicht schlecht. Eine aufwendige Cannabisplantage mit einem Belüftungs- und Infrarot-Beleuchtungssystem fand die Polizei vor. "Eine sehr professionelle Anlage", wie ein Sachverständiger vom Landeskriminalamt vor Gericht bestätigte.

Dass die Cannabispflanzen in ihrer Reife und Blüte noch nicht weit gekommen waren, nutzte dem Angeklagten nichts. Die Aufzucht der Cannabispflanzen erfülle den Tatbestand des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln bereits dann, wenn "der Anbau auf die Gewinn bringende Veräußerung des herzustellenden Cannabis-Produkts zielt", wie es in einem Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 2015 heißt. Als Maßstab für die zitierte "Gewinn bringende Veräußerung" wird der sogenannte THC-Gehalt (Wirkstoff: Tetrahydrocannabinol) herangezogen. Angesichts des von den Ermittlungsbehörden hochgerechneten Ertrages von zehn Kilogramm reinen Haschischs bei einem Marktwert von zehn Euro pro Gramm hätte der Angeklagte Einnahmen in Höhe von rund 100 000 Euro zu verzeichnen gehabt.