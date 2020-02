Boris Kruse

Berlin (MOZ) Es ist keine leichte Kost, die Nathaniel Rateliff mit seinem neuen Album "And It’s Still Alright" (Und es ist immer noch in Ordnung) auftischt. Das geht alles schon sehr in Richtung abgründiger Seelenstriptease. Seine Lieder heißen "All Or Nothing" (Alles oder nichts), "Expecting To Lose" (Die Niederlage erwarten) oder auch "Rush On" (Haste weiter). Es sind also zu einem Großteil resignative Durchhalteparolen. Aber da ist auch stets ganz viel Wärme und Dankbarkeit spürbar – in Rateliffs kehligem Gesang, in den verstolperten Gitarrenläufen und den sachte federnden Americana-Rhythmen.

Der 1978 in St. Louis (Missouri) geborene Sänger und Songschreiber Rateliff hat schon einige Stil- und Karriereschwenks hinter sich. Es ist eine sehr amerikanische Geschichte, die dieser Künstler zu erzählen hat, nicht nur musikalisch. Bevor seine Karriere richtig abhob, jobbte er jahrelang in einem Logistikzentrum, als Gärtner und in einer Fabrik. Nach materiell enbehrungsreichen Anfängen als Neo-Folk-Barde in Pubs schien er seit seinem Album "Nathaniel Rateliff & The Night Sweats" (2015) mit groovigem Retro-Soul seine Erfolgsformel gefunden zu haben. Reichlich Kritikerlob und internationale Tourneen folgten, sogar an einem Song von Rock ’n’ Roll-Legende Chuck Berry war er 2017 als Gast beteiligt.

Nun aber häutet Rateliff sich erneut. Ohne seine Begleitband The Night Sweats hat er "And It’s Still Alright" aufgenommen. Die unmittelbar musikalischen Veränderungen sind daher durchaus erwartbar: Weniger mitreißender Soul-Pop in großer Bandbesetzung, dafür stehen intime Songs im Vordergrund.

Zum Innehalten zwingen aber vor allem die Texte und die atmosphärische Dichte dieser neuen Aufnahmen. Das Scheitern seiner Ehe und den Tod eines Freundes hat Rateliff in den zehn neuen Songs verarbeitet. Keine Frage, dass da wenig optimistische Töne auszumachen sind. Wer nun aber Musik zum Auslösen depressiver Schübe erwartet, wird angenehm überrascht sein. Eher entfalten diese Songs eine kathartische Wirkung. Besonders ergreifend gelingt das im letzten Stück des Albums, das gleichwohl einen Kulminationspunkt darstellt: "Rush On". Es ist ein wunderbar reduzierter, schlichter Gospel. Rateliffs schmerzgetränkte Stimme schraubt sich hier mit großer Wärme über ein paar sparsame Klavierakkorde in die Höhe. Wie kein zweiter Song aus seinem Schaffen zeigt dieser Titel seine Verwurzelung in der urwüchsigen Musik der Südstaaten.

So ist Rateliff ganz nebenbei ein musikalischer Archäologe, der in seinen Eigenkompositionen durch die Entstehungsgechichte von Blues, Soul und Gospel reist, weit zurück in das frühe 20. Jahrhundert.

Nathaniel Rateliff: "And It's Still Alright" (Caroline/Universal)