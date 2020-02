Antje Scherer

Berlin (MOZ) Ihre Bilder ähneln Kurzgeschichten, streng komponiert und vielschichtig. Und auch bei ihr gilt: Wer zu schnell konsumiert, verpasst die Hälfte. Aus Anlass ihres 80. Geburtstages, den Sarah Haffner am 27. Februar gefeiert hätte, erinnert die Galerie Poll an die 2018 gestorbene Künstlerin. Die kleine Ausstellung heißt "Goodbye to Berlin" und erzählt leise leuchtende Short Storys über diese Stadt, in der Haffner fast ihr ganzes Leben verbrachte: Wir sehen eine Frau mit rotem Hut im Bus, Schallplatten auf dem Fußboden ihrer Wohnung, eine S-Bahn im Schnee, Brandmauern in der Wintersonne.

Es ist ein melancholisches, auch zärtliches Bild Berlins, das sie uns zeigt; viele Blautöne, oft verblüffend einsam und still. Der Titel bezieht sich auf einen Roman von Christopher Isherwood, den Haffner nach eigener Aussage "siebenmal gelesen" hat. Sie hat den Schriftsteller in einem Doppelbild porträtiert, wie er 1930 – da war er Ende 20 – allein am Fenster steht und nach unten blickt; auf dem Zwillingsbild sieht man von der Straße auf (s)ein einzelnes beleuchtetes Fenster. Eines von vielen Stadt- und Fensterbildern, das sie gemalt hat.

Geboren wurde Sarah Haffner, Tochter des Publizisten Sebastian Haffner, 1940 in Großbritannien und kam als Jugendliche nach West-Berlin. Sie studierte Malerei an der Hochschule für bildende Künste, Werke befinden sich unter anderem in der Berlinischen Galerie und im Jüdischen Museum. Neben ihrer künstlerischen Arbeit engagierte sie sich in der Frauenbewegung.

Die kleine, gleichwohl feine Ausstellung macht Lust, Haffner (wieder-) zu entdecken. Zum Geburtstag lesen Wegbegleiter aus Texten von ihr.

"Goodbye to Berlin", bis 29.2., Di–Sa 12–18 Uhr und nach Vereinbarung; am 27.2., 19 Uhr, Lesung und Gespräch, Galerie Poll, Gipsstr. 3, Berlin-Mitte