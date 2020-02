Der Eberswalder Altstadtbummel – ein Zusammenschluss der wichtigsten Händler – will deutlicher zu Problemen in der Stadt Position beziehen. Hauptärgernis ist derzeit der Parkplatzmangel in der Innenstadt. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Gerade ist Christoph Maskow als Vorsitzender des Eberswalder Altstadtbummels wiedergewählt worden. Der Vorstand des 2015 aus den beiden wichtigsten Händlergruppierungen der Barnimer Kreisstadt – aus dem Stadtbummel und aus dem Altstadtcarrée – hervorgegangenen Vereines hat sich vorgenommen, fortan öffentlichkeitswirksamer Position zu beziehen, wann immer es um Themen geht, die seiner Ansicht nach für die Zukunft Eberswaldes wichtig sind. Das umstrittene Vorhaben, die Brachflächen an der südlichen Friedrich-Ebert-Straße wiederzubebauen, gehört zweifellos dazu.

Branchentypische Probleme

"Wenn es gelingen würde, mit weiteren attraktiven Ansiedlungen die Sortimentsvielfalt zu steigern, wäre auch den bestehenden Geschäften geholfen", findet der 48-Jährige. Eberswalde sei, obwohl planerisch als Mittelzentrum eingestuft, beim Einzelhandel nicht breit genug aufgestellt.

Es gebe zu wenig, was Kunden zum Beispiel aus Angermünde oder aus Bad Freienwalde anlocken könnte, findet der Vorsitzende, der sein Ehrenamt jetzt in der dritten Wahlperiode ausübt und dabei fortan von seinen Stellvertretern Andreas Elling und Dietmar Ortel unterstützt wird. Der Erste hatte dem Vorstand in anderer Funktion schon vorher angehört, der Zweite ist neu dabei.

Nicht nur Auswärtige würden überdies immer wieder darüber klagen, dass es in der Innenstadt zu wenige kostenfreie Parkplätze gebe, die dann auch noch schlecht zu finden seien. "Das bekommen wir bei Kundenbefragungen immer wieder aufs Brot geschmiert", sagt Christoph Maskow. "Uns fehlt einfach der zentrumsnahe Stellplatz, der von Interessierten leicht gefunden wird", ergänzt der Vereinsvorsitzende. Eberswalde bräuchte an den Zubringerstraßen elektronische Anzeigentafeln, die auf leicht erreichbare Parkmöglichkeiten hinweisen. Und im Idealfall mit der Information dienen könnten, wie viele Stellflächen wo gerade frei seien.

Natürlich müssten sich auch Eberswaldes Einzelhändler den diversen Herausforderungen stellen, vor denen die Branche bundesweit stehe. Da wären vor allem der ausufernde Online-Handel und die Konkurrenz durch Anbieter am Stadtrand zu nennen. "Wir haben das gute Gefühl, dass Stadtpolitik und Rathaus­spitze den Ernst der Lage erkannt und ihre Stadtmarketing-Aktivitäten verbessert haben", betont Christoph Maskow.

Eberswaldes Einzelhändler betreiben allerdings auch selbst Standortwerbung – zum Beispiel, indem sie Monat für Monat einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro verlosen. Viel Kraft wird überdies in die Organisation der Eberswalder Einkaufsnacht gesteckt, die in diesem Jahr am 25. September steigt.

Mitgliedergewinnung als Ziel

Der neuaufgestellte Vorstand des Eberswalder Stadtbummels sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, sich durch Mitgliederzuwachs ein stärkeres Gewicht zu erarbeiten. "Da ist noch viel Luft nach oben", räumt der Vorsitzende ein. Denn aktuell habe der Verein nur 16 Mitglieder. Es seien sogar schon noch weniger gewesen, bis es im vorigen Jahr drei Neueintritte gab, berichtet Christoph Maskow. Für eine Mitgliedschaft spreche in erster Linie der offene, branchenübergreifende Austausch. Auch die vom Verein aufgebaute Internetpräsenz unter www.meineberswalde.de werde attraktiver, wenn sie mehr Unternehmen vorstellen könne.