MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Tag des Buches, 23. April, soll es soweit sein. Dann bekommt die Stadt Fürstenwalde ihren ersten Bücherschrank, oder vielmehr eine Bücherzelle. Am Standort schräg gegenüber der Tourismusinformation können dann Bücher abgestellt und mitgenommen werden. Gordon Starcken vom Rotary Club Fürstenwalde arbeitet seit 2016 an der Idee. Ende 2018 haben die Rotarier eine alte Telefonzelle von der Telekom gekauft. Jetzt ist sie blau angestrichen und soll bald Büchern dazu verhelfen, wieder gelesen zu werden. Ein Tischler wird noch ein Regal einbauen, auf dem die Bücher ihren Platz finden sollen. "Ich halte nichts davon, Bücher wegzuwerfen", sagt Starcken. Auch der Gedanke einer Zelle, in der Bücher eingesperrt werden, behagt ihm nicht. Die MOZ sucht daher zusammen mit dem Rotary Club einen Namen für die Bücherzelle. Wer eine Idee hat, wie der Bücherschrank in Zukunft heißen soll, kann sich bis Samstag, 29. Februar, per E-Mail unter fuerstenwalde-red@moz.de melden. Der Gewinnername wird dann zusammen mit den Namen der Unterstützer des Projekts die neue Bücherzelle in der Innenstadt zieren.