Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Ein Schlüsselbeinbruch hat Freya Simolke aus der Bahn geworfen. Die alte Dame kam mächtig durcheinander. Es folgten Krankenhausaufenthalte zur Behandlung. Inzwischen ist sie im Woltersdorfer Krankenhaus "Gottesfriede" angelangt – zur geriatrischen Rehabilitation.

Dazu gehört auch das Küchentraining bei Ergotherapeutin Kathrin Mai. Einen Pudding soll die 89-jährige Patientin am Dienstagvormittag zubereiten. "So ein Schlabberzeug", entfährt es ihr, als die Therapeutin auf die Dose mit den Puddingpulvertüten deutet. Ja, eine Schokoladensuppe mit Rosinen, wie sie ihr Sohn als Junge so gern mochte, das wäre etwas anderes, lässt Freya Simolke deutlich werden. Ihren Rollator hat sie da schon an die Seite gestellt. Kathrin Mai empfiehlt ihr, sich an der Küchenzeile abzustützen, wenn sie sich wackelig auf den Beinen fühlt. Also keine Schokoladensuppe, an diesem Vormittag geht es um Pudding, einen mit Vanillegeschmack sucht sie sich aus und geht routiniert an dessen Herstellung.

Kathrin Mai sieht aufmerksam zu und unterstützt die Senioren bei Bedarf. Die hat bis zu ihrem Schlüsselbeinbruch allein in ihrer Wohnung in Königs Wusterhausen gelebt – und möchte genau dorthin zurückkehren. Bevor es soweit ist, gehört eben auch das Küchentraining in der Woltersdorfer Patientenküche zu ihrem Rehabilitationsprogramm. Nicht etwa, weil sie etwas speziell in der Küche lernen soll, wie Kathrin Mai erläutert. Ein Unterhaltungsprogramm sei die Therapie-Einheit schon gar nicht. Viel mehr geht es darum, einzuschätzen, wozu Freya Simolke noch selbstständig in der Lage ist. Für manchen kann es zur unüberwindbaren Hürde werden, die Milch aus dem Kühlschrank zu heben, wenn die Hände nicht wollen. Ein anderer scheitert bei der Planung des Essens.

Je nach Resultat entwickeln Therapeuten wie Kathrin Mai im Woltersdorfer Krankenhaus daraus Empfehlungen. Es gebe ja reichlich Möglichkeiten der Unterstützung in den heimischen vier Wänden, berichtetet die 44-jährige Berlinerin, die seit mehr als 20 Jahren im Woltersdorfer Krankenhaus arbeitet, den Einsatz von Hilfsmitteln für den Alltag zum Beispiel, dass Hilfe ins Haus kommt, von alle paar Tage bis mehrmals täglich ...

Freya Simolke jedenfalls hat mittlerweile die Milch abgemessen und rührt Zucker hinein. "Haben wir schon Puddingpulver?", will sie dann von der Therapeutin wissen. "Ich habe keins hineingetan". entgegnet die. Die Patientin holt das sofort nach. Zu Hause versorge sie sich auch noch selbst, erzählt sie. Kartoffelsuppe mit Matjes sei eines ihrer Lieblingsgerichte. Die soll es geben, wenn sie wieder zu Hause ist. "Davon esse ich dann anderthalb Teller", sagt Freya Simolke voller Vorfreude.

Geht es nach Therapeutin Mai, kann die Senioren wieder zurück ins heimische Umfeld. "Ich bin mit Ihnen zufrieden", sagt sie zu der alten Dame. Nicht immer läuft es so unkompliziert, berichtet die Therapeutin. Wenn jemand mit Demenzdiagnose allzu unsicher in der Küche erscheine, sei es manchmal ratsam, zu Hause auf die selbstständige Essenszubereitung zu verzichten.