Ines Weber-Rath

Schönfließ (MOZ) Mitarbeiter der Gala-Bau-Firma Steven Förster beseitigen derzeit im Bereich des Bahnübergangs Schönfließ Wildwuchs an der B167, in Höhe des Abzweigs nach Schönfließ. Sie sind im Auftrag des Landesbetrieb Straßenwesen aktiv und sollen Baufreiheit für den geplanten Radwegbau an der B167 schaffen.

Laut der aktualisierten Bedarfsliste für den Neubau außerörtlicher Radwege sollte der Radweg an der B167 von Lebus bis zur Einmündung der L383 hinterm Bahnübergang Schönfließ bereits im vorigen Jahr gebaut werden. Das hatte Uta Krüger, Sachgebietsleiterin Planung Ost des Landesbetrieb Straßenwesen, 2018 in einer Beratung der Lindendorfer Abgeordneten mitgeteilt. Die Planung liegt seit zwei Jahren vor, das Planfeststellungsverfahren wurde durchgeführt.

"Der Bau des Radweges soll im Spätsommer beginnen", teilte Steffen Streu, der Pressesprecher des Landesbetrieb Straßenwesen, auf Nachfrage mit. Das Baufeld soll bis zum Monatsende vom Wildwuchs befreit sein. Danach stehe die Kampfmittelsuche und Beräumung an, so der Vertreter des Bauherren. Gebaut wird bis zum Knoten mit der L383.