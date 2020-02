Dirk Schaal

Hönow (MOZ) Der vierspurige Ausbau der L 33 zwischen der Stendaler Straße in Berlin-Hellersdorf und der Mahlsdorfer Straße in Hönow geht in die nächste Runde.

Auf eine Anfrage des Berliner Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) legte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die aktuellen Planungen für das etwa 2,3 Kilometer lange Teilstück vor. Auf Nachfrage der MOZ bestätigte der Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen, der dieses Projekt federführend betreut, die derzeitige Planfeststellung.

Neu ist bei der aktuellen Planung, dass die derzeitige Fahrbahn der L 33 im Verlauf der Hönower Ortsdurchfahrt zu einer Anliegerstraße wird. Diese wird am Hönower Ortseingang in Richtung Berlin enden. Wie die Anbindung genau an das andere Straßennetz erfolgt, wurde nicht mitgeteilt. Südlich der Anliegerstraße verschwenkt sich die vierspurig ausgebaute L 33 in diesem Bereich. Zwischen den Fahrbahnen der Landesstraße und der Zufahrt der Anlieger in nördlicher Richtung soll eine Lärmschutzwand unter Einhaltung der Immissionsgrenzwerte des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Vollschutz gewährleisten. Zwischen den Ortseingängen Hönow und Hellersdorf soll die vierspurige L 33 im Bereich der derzeitigen Fahrbahn geführt werden.

Doch wirklich neu ist diese Planung nicht, sagte Karsten Knobbe, Hoppegartener Bürgermeister bis Ende letzten Jahres. "Diese Variante war schon im Dezember 2016 ein Kompromissvorschlag zwischen Hoppegarten und dem Landesbetrieb. Vorausgegangen waren Beschwerden von Hönower Anwohnern, die bei der ursprünglichen Planung nur durch einen schmalen Grünstreifen von der vierspurigen L 33 getrennt gewesen wären."

Abgesprochen war, dass die Planung in der Zeit der IGA 2017 ruhen sollte. Warum diese Planung aber erst jetzt und nur auf Nachfrage veröffentlicht wurde, das überraschte Knobbe auch.

Auch der Nabu Hoppegarten war nicht in die aktuelle Planung miteinbezogen. "Mit uns wurde nicht gesprochen", sagte der stellvertretende Vorsitzende Marcel Kruse. Teile der neuen Fahrbahn könnten das Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiher berühren. Dort haben seltene Amphibien ihren Lebensraum. So auch die Rotbauchunke, eine streng zu schützende Art in Deutschland. Trotzdem will man sich beim Nabu noch nicht gegen die Planung positionieren. "Wir schauen uns die Planung genau an und entscheiden dann, wie wir weiter vorgehen", sagte Kruse. Den richtigen Spagat zwischen Verkehr – "Staus erzeugen viele Abgase", sagt Kruse – und dem Naturschutz zu finden, bezeichnet er als dringliche Aufgabe.

Planauslegung wird vorbereitet

Derzeit werden die Teile der Planung zusammengefügt. Nach Bestätigung durch die Vorhabenträger (Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg und Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) werden die Planfeststellungsunterlagen an die Anhörungsbehörden der beiden Länder zur Neuauslegung übergeben. Das soll im 2. Quartal erfolgen, dafür ist Anfang Mai avisiert. Mit dem Beschluss im Planfeststellungsverfahren wird frühestens im 3. Quartal 2021 gerechnet. Der Baubeginn könnte Mitte 2022 sein, wenn der Beschluss nicht beklagt wird.

In der Auskunft des Berliner Senats auf die Nachfrage des Abgeordneten Ronneburg werden etwa sechs Millionen Euro Gesamtkosten für den Ausbau erwähnt, die aus einer Planunterlage aus dem Jahr 2011 stammen. Gleichzeitig wird darin auch hingewiesen, dass durch die wirtschaftlich positive Entwicklung im Baugewerbe Mehrkosten zu erwarten sind. Es sei noch zu früh, um belastbare Baukosten nennen zu können, hieß es vom Landesbetrieb auf Nachfrage.