MOZ

Ortsmarke Der Polizei wurden mehrere Einbrüche gemeldet, die in der Zeit von Freitag bis Montag stattgefunden haben müssen. So suchten Einbrecher einen Friseursalon heim. Die Unbekannten stiegen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 160 Euro.

Drei Kellerverschläge in der Karl-Marx-Straße waren ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem der Keller ein Fahrrad im Wert von schätzungsweise 200 Euro entwendet. Was außerdem gestohlen wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

In der Fritz-Heckert-Straße machten sich Einbrecher an einem Bauwagen zu schaffen. Die Täter stahlen unter anderem eine Gasflasche aus dem Wagen. Schaden: 100 Euro. red