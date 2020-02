Prall gefüllt: Blick in die Möbelkammer des VFBQ Bad Freienwalde in der Bahnhofsstraße 21 © Foto: Nadja Voigt

In der Möbelkammer des VFQB Bad Freienwalde wird es auch in den neuen Räumen eng. © Foto: Nadja Voigt/MOZ

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Das Telefon steht selten still in der Möbelkammer des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde (VFBQ). "Wir haben immer viel zu tun", sagt Heike Poggemöller, Koordinatorin der sozialen Einrichtung in der Bahnhofsstraße. Im vergangenen Herbst ist die Möbelkammer aus der Wasserstraße in die neuen Räumlichkeiten gezogen.

Und schon wieder wird es knapp. "Zwar haben wir noch ein Lager angemietet, aber die Logistik innerhalb der Räumlichkeiten ist eine ständige Herausforderung", sagen Irmgard Roth, Geschäftsführerin des VFBQ, und Bereichsleiterin Pia Arnold. Liegen kommen und gehen, Sofas und Schränke, Tische und Stühle. Ein immerwährendes Bieten und Suchen.

Wie im Möbelhaus

Die Möbelkammer ähnelt einer richtigen Möbelausstellung, in der es vom Bett bis zur Schrankwand, von der Küche bis zum Schuhregal alles gibt. Sogar ein Wickeltisch, Lampen und Teppiche lassen sich finden. Auch Bilder gibt es, Vasen und Geschirr.

Die Sachen stammen von Menschen, die gerade dabei sind zu renovieren, sich anders einzurichten, die wegziehen oder sich verändern wollen. "In der Regel rufen sie vorher an und sagen uns, was sie abzugeben haben", berichtet Heike Poggemöller. Dann fahren Mitarbeiter des Teams der Möbelkammer zu einem vorher vereinbarten vor-Ort-Termin und holen die Sachen gleich oder später ab.

Wichtig sei der Zustand der Möbel und Geräte, unterstreicht Irmgard Roth. "Es muss so sein, dass man es ohne schlechtes Gewissen an andere abgeben kann." Und Pia Arnold ergänzt: "Es darf kein Sperrmüll sein, sondern Möbel, die man für wenig Geld an andere abgeben kann."

Preislich liegen die Möbel ein Drittel unter dem Preis eines normalen Möbelhauses. Und natürlich gibt es Sachen, die schneller wieder in andere Haushalte geliefert werden als andere. Denn auch diesen Service bietet die Möbelkammer gegen einen Obolus. In Anspruch genommen werden kann das Angebot der Möbelkammer von allen, die bedürftig sind. Dazu zählen alle, die von staatlichen Leistungen leben. Das können also Familien mit Kindern, Langzeitarbeitslose oder auch Rentner sein.

Was immer gebraucht werde, berichten die Frauen, ist sogenannte weiße Ware. Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen. Und auch wenn es momentan recht voll in der Möbelkammer ist, sind Badmöbel, Flurgarderoben und Couches mit Schlaffunktion immer nachgefragt. Als Ladenhüter gelten dagegen sehr große Wohnzimmer-Schrankwände zum Beispiel. Selbst wenn sie sehr praktisch seien, weiß Irmgard Roth, hätte kaum jemand Platz dafür.

Das Inventar der Möbelkammer stammt aus Spenden der Bewohner der Region um Bad Freienwalde. Sie werden in der Werkstatt der Möbelkammer zum Teil wieder aufgearbeitet. In jedem Fall aber sind sie sauber und ordentlich, weder Gläser noch Geschirr sind angestoßen und die Möbel laden zum Platznehmen ein.

Wichtiges Projekt

Der Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde, gegründet 1992, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich der Beschäftigung und Bildung von Arbeitslosen widmet und sie an den Arbeitsmarkt heranführt und begleitet. Darüber hinaus besitzt er ein eigenes Bildungs- und Begegnungszentrum mit vielfältigen Angeboten. Die Möbelkammer ist dabei ein wichtiges Projekt des VFBQ Bad Freienwalde. Auch soll so wenig wie möglich im Sperrmüll landen, sagt Irmgard Roth. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Damit die Einrichtung künftig noch besser von der Straße aus zu sehen ist, plant der VFBQ, ein Banner anzubringen.

Die Möbelkammer ist in ihren neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofsstraße 21 untergebracht. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. Zu erreichen ist die Einrichtung unter Telefon 03344 32440.