Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er habe sich extra zwei Wecker gestellt, um den Termin nicht zu verpassen. "Aber bei einem war dann der Akku leer, und den anderen habe ich überhört." So entschuldigte sich Arthur K. am Dienstag vor dem Frankfurter Landgericht dafür, dass ihn die Polizei zur Gerichtsverhandlung zu Hause abholen musste. "Passiert das noch einmal, wird der Haftbefehl gegen Sie wieder in Vollzug gesetzt", warnte ihn der Vorsitzende Richter Dirk Kreckel.

Insgesamt drei Männer müssen sich seit Dienstag wegen der Beteiligung an einer Gewaltorgie vor gut einem Jahr verantworten, an deren Ende eine junge Frankfurterin in mörderischer Absicht in die Oder gestoßen wurde. Sie überlebte mit viel Glück. Die beiden Haupttäterinnen wurden bereits Ende 2019 zu fünfeinhalb beziehungsweise knapp acht Jahren Haft verurteilt.

Nun steht der zweite von vermutlich drei Prozessen in der Sache an, und zwar wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Jene drei Männer sollen dabei gewesen sein und auch selbst Hand angelegt haben, als die 34-jährige Frau über Stunden aus einem nichtigen Anlass ausgeraubt und gequält wurde. Angeblich soll sie sich in die Beziehungen anderer Leute eingemischt haben, lautete der Vorwurf der Peiniger.

Unter einem Vorwand soll sich die Gruppe im Januar 2019 mit der Frau verabredet haben, um ihr Handy und Wohnungsschlüssel abzunehmen, ihr Drogen einzuflößen, sie zu schlagen, mit Pfefferspray zu besprühen und ihre Haare anzuzünden und teilweise abzurasieren. Außerdem sollen zwei der drei jetzt Angeklagten dabei gewesen sein, als die Wohnung der Frau ausgeraubt wurde. Man erbeutete unter anderem einen Fernseher, drei Mobiltelefone, einen Laptop, zwei Uhren, ein Busticket sowie Ausweisdokumente und Kleidungsstücke.

Zum Prozessauftakt erschienen waren am Dienstag Tino Z. und der von der Polizei vorgeführte Arthur K. Der dritte im Bunde, Marek F., konnte von den Beamten bis zum Mittag nicht ausfindig gemacht werden. Dieses Verhalten sei ihm unverständlich, sagte der Vorsitzende Richter. Die Angeklagten hätten eigentlich keine besonders hohen Strafen zu befürchten. Auch über eine Verständigung, einen sogenannten Deal, sei bereits nachgedacht worden. Marek F. werde nun per Haftbefehl gesucht. Sollte er gefunden werden, wird der Prozess gegen das Trio am 26. Februar mit der Verlesung der Anklageschrift fortgesetzt.