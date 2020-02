Ulrich Thiessen

Neuhardenberg (MOZ) Der Städte- und Gemeindebund erprobte in dieser Woche eine neue Diskussionsrunde der kommunalen Familie. Mehr als 100 Bürgermeister und Amtsdirektoren waren nach Neuhardenberg gekommen und diskutierten mit Vertretern der Landesregierung die Vorhaben für die nächsten Jahre.

Am Montagabend stand plötzlich die Hiobsbotschaft im Raum, dass das Land das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) nicht würde fortführen können. Erfunden worden war es von der rot-roten Landesregierung als zusätzlicher Anschub für die Finanzierung von Schulen, Feuerwehren, Verkehr, Freizeit und Sport. Ursprünglich waren 100 Millionen Euro Landesgeld für die abgelaufene Legislaturperiode vorgesehen, dann wurde der Fördertopf einschließlich des laufenden Jahres auf 158 Millionen Euro erhöht.

Noch während der Koalitionsverhandlungen im vergangenen Herbst hatte die SPD erklärt, dass dieses Instrument in der neuen Legislaturperiode unbedingt fortgeführt werden müsse. Entsprechend hohe Welle schlug die Debatte jetzt in der kommunalen Familie.

Am Dienstag bemühte sich Finanzstaatssekretär Frank Stolper die Wogen zu glätten. Gegenüber dieser Zeitung erklärte er später, dass es über die Höhe des neuen Kommunalen Investitionsprogramms noch keine Beschlüsse gebe. Es sei vorstellbar, dass es angesichts knapper Kassen aus dem Zukunftsinvestitonsfonds des Landes finanziert wird. Das ist ein Sondervermögen, für das die Koalition aus SPD, CDU und Grünen neue Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro aufgenommen hat. Laut Koalitionsvertrag sollen damit zusätzliche Projekte von regionaler, wenn nicht landesweiter Bedeutung in den nächsten zehn Jahren finanziert werden. Vorhaben, die sich durch ihren Effekt möglichst refinanzieren mögen.

Für Ines Hübner, stellvertretende SPD-Vorsitzende und Bürgermeisterin von Velten, muss die Fortführung des KIP zusätzlich zu den Sonderinvestitionen kommen – finanziert aus dem Haushalt des Landes. Darüber herrsche im Städte- und Gemeindebund Einigkeit. Es sei das richtige Instrument für kleinteilige, für die Kommunen aber wichtige Vorhaben. Die Bürgermeisterin fürchtet, dass viele Projekte den gesetzlich festgelegten Vorgaben des Milliardenfonds nicht genügen würden.

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf, erklärte, dass viele Kommunen auf diese Form der Förderung angewiesen seien. Die Landesregierung sei gut beraten, die Erwartungen der Städte und Gemeinden auf eine Fortführung des Programms ernst zu nehmen.

André Stahl (Linke), Bürgermeister von Bernau, zeigte sich von einer anderen Information enttäuscht. Rainer Genilke (CDU), Staatssekretär im Infrastrukturministerium, hatte in Neuhardenberg ausgeführt, dass die Landesregierung drei Schienenprojekte mit Priorität vorantreibe. Das betrifft die Stammstrecke der Heidekrautbahn von Berlin/Wilhelmsruh Richtung Schorfheide, die Verlängerung der S-Bahn nach Rangsdorf und den zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Hennigsdorf und Velten für Regional- und S-Bahn. Der 10-Minutentakt der S-Bahnverbindung nach Bernau steht nicht weit oben auf der Liste der Landesregierung.

Millionen für Studentenheime

Diskussionen gibt es in der Regierungskoalition auch deshalb, weil das Finanzministerium zweistellige Millionensummen für neue Studentenwohnheime in Potsdam aus dem Sonderinvestitionsfonds finanzieren will. Das sei keine überregional ausstrahlende Investition, heißt es im Landtag. An den geplanten Ausgaben von 100 Millionen Euro für die Infrastruktur rund um die Telsa-Ansiedlung gab es bislang keine Kritik.