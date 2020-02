Auch im normalen Leben nützlich

Drei Monate lang haben Hobbyköche Zeit, ihre Notfallrezepte beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn einzureichen. Ab dem 15. Mai will das BBK die besten auswählen und in einem Kochbuch zusammenfassen – inklusive Einmachtipps. Das könnte auch über den Katastrophenfall hinaus nützlich sein, betont das BBK.⇥igs