Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Ich muss an den Mann denken, fast jede Nacht", sagte eine Frau bei der Anwohnerversammlung Ende Januar auf dem Hansaplatz. Für Einbruchsopfer ist oft nicht der materielle Verlust gravierend, sondern der Verlust von Privatsphäre. Das Gefühl in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu sein, bleibt. "38 Prozent der Betroffenen erleiden einen Schock", bestätigt Thomas Krause, polizeilicher Sicherheitsberater. Mit Schlafstörungen und Angstgefühlen kämpfen viele noch Monate bis Jahre nach dem Einbruch. Und gut 17 Prozent, so die Polizei-Statistik, verlassen ihre Wohnung oder verkaufen ihr Haus.

Reichen die polizeilichen Nachsorgegespräche nach einem Einbruch nicht aus, können Betroffene beispielsweise die Opferschutzbeauftragte der Polizei, mit Sitz in Fürstenwalde, oder Mitarbeiter der Hilfsorganisation "Weisser Ring" unter der Rufnummer 116-006 kontaktieren. "Viele fühlen sich durch den Einbau von Sicherheitstechnik erst wieder sicher", erklärt Krause. Er berät Eigenheim- und Wohnungsbesitzer seit Februar 2019 kostenlos über Einbruchs-Prävention. "Vorbeugen hilft immer – und sei es scheinbar noch so simpel, wie alle Fenster zu verschließen", ist Krause sicher. Man müsse den Einbrechern die "Arbeit so schwer wie möglich machen", denn die ersten drei bis vier Minuten sind bei einem Einbruchsversuch entscheidend. Bekommt der Täter mit dem Kuhfuß oder – am meisten in Gebrauch – dem Schraubenzieher nicht zeitnah Tür oder Fenster auf, verschwindet er wieder.

Weil in 70 Prozent der Einbrüche Fenster aufgehebelt werden, empfiehlt Krause die Montage abschließbarer Fenstergriffe und Pilzkopfverriegelungen der Widerstandsklasse RC2; Fensterrahmen und Flügel sind durch die Pilzköpfe derartig verhakt, dass das Aufbrechen durch Aushebeln erschwert wird. Das bei der technischen Sicherung in Brandenburg noch Luft nach oben ist, zeigen – laut einer Kölner Studie – die 36 Prozent der gescheiterten Einbruchsversuche. "In ganz Deutschland sind es 46 Prozent", so Krause. Gerade bei Türen und Fenstern gebe es bei der hiesigen Sicherung noch Nachholbedarf. Dazu kann jeder Interessierte für zu Hause einen Termin mit dem Sicherheitsbeauftragen ausmachen, auf dem Krause dann die Schwachstellen aufzeigt.

"Jeder Einbruch in Häuser und Wohnungen ist ein Einbruch zu viel", sagt Bürgermeister Claus Junghanns, Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit. Das sei auch durch die Bekundungen der Bürger auf dem Hansaplatz deutlich geworden "und dafür habe ich großes Verständnis", so Junghanns. Deshalb seien die städtischen Maßnahmen zur Risikominimierung im Bereich Eigentumskriminalität im informatorischen, persönlichen und gesamtgesellschaftlichen Bereich nach wie vor der richtige Ansatz.

Seit 2011 habe die Stadt mit dem Projekt "Eigentumsschutz mittels künstlicher DNA" Einbruchsprävention verstärkt, so die Stadt-Pressestelle. Denn, dass in der Oderstadt insbesondere Fahrräder, Autos und aus Bungalows sowie Gartenlauben gestohlen werde, sei bekannt. Dagegen sind weniger Wohnungseinbrüche zu verzeichnen: 51 Fälle in 2017, 41 in 2018 und "2019 ist die Prognose ähnlich niedrig", so Bernd Böttcher von der Polizeiinspektion Fürstenwalde.

Städtische Prävention

Nur ein "gesamtgesellschaftlicher Präventionsansatz verspricht langfristig Aussicht auf Erfolg und Nachhaltigkeit", so die Pressestelle der Stadt. Präventive Maßnahmen und Projekte sind: Informationsveranstaltungen zusammen mit der Polizei, das Präventionsprojekt "Eigentumsschutz mittels künstlicher DNA", die Umsetzung eines Maßnahmenplans zur Risikominimierung der Eigentumskriminalität in Frankfurt, eine quartiersbezogene Prävention im Zusammenwirken mit der Wohnungswirtschaft. Auch gibt es jährliche Aktionen zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" sowie Medieninformationen zum Schutz vor Einbrüchen – "Wie schützen Sie ihre vier Wände effektiv vor Einbrechern?" oder "Einbruchschutz in der Urlaubszeit". Darüber hinaus können sich Frankfurter Bürger in der Geschäftsstelle des Sicherheits- und Präventionsrates Informationen und Materialien rund um Prävention holen.

Technische Geräte, Schmuck und Kleidung kann man nach einem Einbruch ersetzen – ein verlorenen gegangenes Gefühl der Geborgenheit sowie Sicherheit meistens nicht. Auch deshalb sind Präventionsmaßnahmen sinnvoll.