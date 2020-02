Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Mit einer konstruktiven Debatte haben die Teilnehmer des Kreisbauerntages Märkisch-Oderland über die politischen Rahmenbedingungen diskutiert, unter denen die Herausforderungen von Klimawandel und veränderter EU-Agrarförderung bewältigt werden müssen.

Landes- und Kreisbauernverbandsvorsitzender Henrik Wendorff nannte die Nachwuchsförderung als wichtige Aufgabe. Im Ausbildungsnetzwerk werde man künftig mit dem Nachbarverband Oder-Spree kooperieren. In MOL gebe es nicht mehr genug Partnerbetriebe dafür.

Verarbeitende Betriebe fehlen

Staatssekretärin Silvia Bender (B90/Grüne) informierte über den Anspruch der neuen Regierung, regionale Wertschöpfungsketten zu stärken. Es fehlt an verarbeitenden Betrieben wie Schlachthöfen und Molkereien. Beim Ökolandbau will man Defizite im Bereich der Gemüse- und Obstproduktion abbauen. Mit einem Verkaufsstopp für Landesflächen und dem Beantragen der Zuweisung von BVVG-Flächen an das Land soll die Preisspirale bei Pachten gebrochen werden, die es vor allem Junglandwirten schwer macht, Fuß zu fassen, Mit einem an das Agrarministerium angegliederten Kulturlandschaftsbeirat soll erreicht werden, den Dialog von Naturschutz und Landnutzung zu fördern. In puncto EU-Förderung vertrat die Staatsekretärin die Meinung, dass eine Kappung der Förderung für das Land besser sei als eine Förderung einer gewissen Zahl von "ersten Hektar". Nur so könne erreicht werden, dass eingesparte Fördermittlel nicht nach Süddeutschland abfließen, sondern im Land blieben.

Zum Thema Düngeverordnung machte Silvia Bender deutlich, dass Brandenburg in Deutschland kein Sorgenkind ist. Von 47 Messstellen, die erhöhte Nitratbelastungen ausweisen, seien 40 erwiesenermaßen nicht durch die Landwirtschaft verursacht. Trotzdem fordere die EU, dass rund um alle Messstellen belastete Gebiete ausgewiesen werden. Dagegen will sich Brandenburg wehren, so die Staatssekretärin.

Landwirt Ronald Buchholz (Beiersdorf-Freudenberg) forderte, dass sich das Land im Bundesrat gegen Kappung der EU-Förderung wehrt. Die Rolle Deutschlands in der EU müsse auch darin zum Ausdruck kommen, dass man sich nicht ohnmächtig den Vorgaben beugt. Jens Petermann (Dannenberg) warnte davor, weitere Handelsabkommen zu schließen, die dazu führen, dass Agrarprodukte, die nicht nach EU-Vorgaben hergestellt werden, den Markt überschwemmen. Zudem forderte er mehr Förderprogramme zur Stärkung der Betriebe durch Investitionen in die Landwirtschaft, aber auch in den Tourismus, die Landschaftspflege und in Hofläden. Hier gebe es Kürzungen um bis zu 30 Prozent.

Erleichterungen im Baurecht

Landrat Gernot Schmidt (SPD) forderte baurechtliche Erleichterungen für die Anpassung der Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen. Normen und Standards sollten so verändert werden, dass Vorhaben wie mobile Hühnerställe baugenehmigungsfrei sind und die Einrichtung von tierschutzgerechten Ställen nicht höheren Immissionsschutzauflagen unterliegen als konventionelle. Ralf Behring (Leuenberg) warnte, dass sich die Landwirte verschiedener Betriebsformen gegeneinander ausspielen lassen. Sie sollten gegenüber Politik und Medien mit einer Stimme sprechen. Dieses Anliegen vertrat auch Johanna Mandelkow, neben Roland Straßberger Vorsitzende von "Land schafft verbindet" Berlin-Brandenburg, und ermunterte die Verband-Mitglieder zu gemeinsamen Aktionen.