Frank Groneberg

Ragow-Merz (MOZ) Das Jahr 2020 ist jetzt gut eineinhalb Monate alt. Im MOZ-Interview informiert Werner Gröschke, Bürgermeister der Gemeinde Ragow-Merz, darüber, was das Jahr seiner Gemeinde bringen wird. Und er erzählt, was ihn ärgert und welche Wünsche er hat.

Herr Gröschke, was bringt das Jahr 2020 in der Gemeinde Ragow-Merz?

Wir werden auf jeden Fall die üblichen Feierlichkeiten haben. Die Fastnacht ist schon vorbei, für das Kinderfest in Merz gibt es noch keinen Termin. Am 25./26. Juli feiern wir im Ragower Schlosspark unser Dorffest. Am 14. November steht der Martinsumzug mit Feuer und Lampions an. Und zu Himmelfahrt feiern wir am Dorfgemeinschaftshaus in Ragow das Backofenfest. Dieses ist immer sehr schön – so schön, dass wir inzwischen an unsere Grenzen gelangt sind. Mehrere Hundert Gäste kommen inzwischen, mehr als 80 Prozent von außerhalb. Unsere mehr als 50 Blechkuchen, die wir jedes Jahr fürs Fest backen, sind immer alle geworden.

Es wird doch aber 2020 nicht nur gefeiert – was bringt das Jahr noch?

Seit Jahresbeginn haben wir in der Gemeinde drei Minijobber, die sind jetzt dabei, Hecken im Park zu schneiden und Wildwuchs und Totholz zu entfernen. Die Stellen der drei Mitarbeiter sind vorerst unbefristet – und im Schlosspark gibt es für sie wirklich viel zu tun.

Wie geht es dem Schlosspark im Ortsteil Ragow?

Dort wartet immer noch sehr viel Arbeit. Momentan sind wir dabei, die Wege freizuschneiden und das Totholz zu beseitigen – alles, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Und wir sind dabei, die beiden Brücken instand zu setzen – wir erneuern deren Beläge, einzelne Bohlen waren schon gebrochen.

Ein Riesenproblem ist: Wir haben etwa 70 abgestorbene Bäume im Park, die müssen weg, und deshalb streiten wir schon seit mehr als zwei Jahren mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Die Behörde will einfach nichts entscheiden, bevor wir einen Pflegevertrag mit einer Fachfirma vorlegen – aber einen solchen Vertrag könnten wir gar nicht finanzieren. Wir wollen die Bäume fällen, bevor der Wind sie umwirft. Ich bin der Meinung: Wenn die Bäume die Verkehrssicherheit gefährden, dann müssen sie weg – aber uns rennt die Zeit weg. Nur bis Ende Februar dürfen Bäume gefällt werden, aber es will einfach niemand eine Entscheidung treffen, auch nicht im Amt Schlaubetal.

Wenn ich nicht momentan gesundheitlich etwas eingeschränkt wäre, dann hätte ich die Bäume längst selbst gefällt – einen Motorkettensägeschein habe ich. Und das Holz hätten wir freigegeben für unsere Einwohner. Dieses Hickhack ist eine Sache, die mich wirklich ärgert.

Was ärgert Sie noch?

Seit mehr als zwei Jahren diskutieren wir über einen Solarpark. Wir haben hier etwa 15 000 Quadratmeter Gewerbefläche und die Gemeindevertretung hatte entschieden: Wir wollen dort einen Solarpark haben. Es gibt auch einen Investor aus Hamburg, aber von Seiten der Verwaltung gibt es dort leider noch immer keine Klärung. Wir wollen die Fläche an den Investor vermieten, davon hätte auch die Gemeinde etwas, aber es tut sich einfach nichts. Und das ärgert mich.

Was ist 2020 an Investitionen geplant?

Am Dorfgemeinschaftshaus in Ragow wird ein Unterstellschuppen neu gebaut. Das sollte eigentlich schon 2019 erfolgen – aber jetzt wird es gemacht, am 11. Februar war Baubeginn. Dafür geben wir knapp 20 000 Euro aus. Das ist die größte Sache in diesem Jahr.

Und dann wollen wir dieses Jahr endlich den 5-Tonnen-Anhänger für unseren Traktor kaufen, den wir schon 2019 hatten kaufen wollen. Das Geld dafür war in den Haushalt eingestellt, der Amtsverwaltung lagen auch drei Angebote vor, ich war sogar mit einem Amtsmitarbeiter persönlich bei einem Händler – aber der Kaufauftrag wurde einfach nicht ausgelöst. Ich erwarte, dass das jetzt schnellstmöglich passiert. Außerdem wollen wir 2020 einen eigenen Schredder kaufen für Baumschnittarbeiten, dafür wollen wir 3500 Euro in den Haushalt einstellen.

Was wurde im vergangenen Jahr in der Gemeinde geschafft, welche Vorhaben konnten umgesetzt werden?

In Merz haben wir Räume geschaffen für die Gemeinde-Mitarbeiter. Wir haben das Dach neu gedeckt, Toiletten eingebaut, neue Fenster eingesetzt. In diesem Jahr setzen wir noch eine neue Tür ein. Im Schlosspark in Ragow haben wir in Eigeninitiative zwei Sitzraufen gebaut und aufgestellt. Im Herbst haben wir mit unseren Gemeinde-Mitarbeitern den Pflegeschnitt durchgeführt an den jungen Bäumen in Ragow und Merz. Wir haben hier unsere eigene Technik und unsere eigenen Leute, da können wir vieles selbst machen.

Wie viel Einwohner hat Ihre Gemeinde derzeit? Ist weiterer Zuzug in Sicht?

Wir haben zurzeit etwas mehr als 500 Einwohner. Einige neue Einfamilienhäuser sind momentan in Vorbereitung. In Ragow ist gerade ein Haus fertig geworden, in Merz steht der Einzug in ein neues Haus kurz bevor, außerdem liegt ein Antrag auf Erwerb eines Baugrundstücks vor – es wird also weiter gebaut.

Welche Wünsche haben Sie für Ihre Gemeinde?

Mein Hauptwunsch ist, dass sich endlich jemand findet, der das Schloss in Ragow wieder auf Vordermann bringt. Das Schloss verfällt leider immer weiter. Inzwischen suchen die Eigentümer auch nach einem Käufer, wollen nun endlich verkaufen. Interessenten gab es in den vergangenen Jahren genug – vielleicht klappt es ja jetzt.

In der Siedlung in Ragow möchten wir etwa 100 Meter Weg, der momentan ein Feldweg ist, pflastern. Dort sind inzwischen zwei neue Wohnhäuser gebaut worden. Wenn wir das Geld in diesem Jahr nicht unterbekommen im Haushalt, dann eben 2021.

Und ich wünsche mir, dass unsere Einwohner weiterhin so engagiert mitmachen beim Frühjahrsputz, bei den Dorffesten und bei den verschiedenen kulturellen Veranstaltungen wie bisher. Dass auch weiterhin jeder das Möglichste tut, unsere Dörfer schönzuhalten – das Engagement unserer Einwohner war bisher immer gut und es wird sicher auch so bleiben.