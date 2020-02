Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Initiative "Land schafft Verbindung" ist seit dem Wochenende in Brandenburg nicht mehr nur eine lose Verbindung von Bauern. Die Landwirte haben einen Verein gegründet, der bereits mehr als 60 Mitglieder zählt, die am Wochenende auf dem Gutshof Havelland in Ketzin einen Vorstand gewählt haben.

Mit dem Temnitztaler Elmar im Brahm (rechts) und Thomas Essig (links) aus Dreetz sind auch zwei Ostprignitz-Ruppiner im Beirat des Vorstandes. Das Führungsduo des Vereins bilden Christoph Plass aus Neuholland im Landkreis Oberhavel und Johanna Mandelkow aus Bandelow in der Uckermark. "Der Norden Brandenburgs ist ganz stark vertreten", freut sich Thomas Essig. Denn aus Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz seien viele Landwirte in dem neuen Verein aktiv.

Mahnfeuer am 7. März

"Land schafft Verbindung" hat seit Oktober 2019 immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Die Initiative setzt sich für die Interessen der Landwirte ein und koordinierte die bundesweiten Bauernproteste, bei denen Landwirte aus allen Bundesländern mit ihren Traktoren nach Berlin gefahren sind, um ein Zeichen für eine faire Agrarpolitik zu setzen. Ein paar Ostprignitz-Ruppiner Bauern fuhren vor wenigen Wochen mit ihren Maschinen auch vor dem Büro des Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke vor, weil sie mit ihm über die so genannte Bauernmilliarde reden wollten (wir berichteten).

"Die Organisation funktionierte am meisten über Whats-App und die sozialen Medien", sagt Essig. Der Verein will das alles etwas mehr strukturieren. Auch die Kooperation mit den lokalen Kreisbauernverbänden sei dabei nicht ausgeschlossen. "Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden und können uns vielleicht gegenseitig helfen", sagt Essig. Die Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin hält er für gut.

Oberstes Ziel des neuen Vereins sei es nun erst einmal, noch mehr neue Mitglieder zu gewinnen, sich auszutauschen und ständig über die Entwicklungen in der Agrarpolitik zu informieren. Das sei auch bei der nächsten Aktion möglich, die die Ostprignitz-Ruppiner Mitglieder für Sonnabend, 7. März, planen. An der B5 zwischen Wusterhausen und Heinrichsfelde, am Abzweig zum Reihereck, soll am Nachmittag auf einem Feld von Schmidts Farm ein Mahnfeuer angezündet werden. Dort könne jeder vorbeikommen und mit den Landwirten ins Gespräch kommen. "Es wird auch gegrillt", wirbt Essig für das Mahnfeuer.

Aber selbst wer es nicht zu diesem Termin schafft, müsse keine Scheu haben, und könne auf Landwirte zugehen. "Wer Fragen hat, bekommt bei uns auch Antworten. Wir schlagen niemandem die Tür vor der Nase zu", betont der 54-Jährige. Er selbst ist Bio-Landwirt und baut vor allem Getreide an und bewirtschaftet Grünland. Andere Kollegen halten Tiere oder setzen mehr Chemie ein. "Wir könne über alles reden", so Essig.

Zweifel an Mercosur-Deal

Ihm und vielen Kollegen gehe es vor alle um eine faire Agrarpolitik, die die Landwirte in Deutschland gegenüber den Bauern in anderen Ländern nicht benachteilige. Ein Thema das vielen Rinderhaltern gerade auf den Nägeln brenne, sei das Handelsabkommen der Europäischen Union mit den den Mercosur-Staaten, zu denen Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören. Das Abkommen beinhalte einen Wegfall der meisten Zölle auf Produkte, die EU-Staaten nach Südamerika exportieren und im Gegenzug einen Wegfall vieler Zölle auf Waren, die von dort importiert werden. Dazu zählt auch ein zollreduziertes Kontingent von 99 000 Tonnen Rindfleisch. Dort gelten für Tierhaltung und Fleischerzeugung nicht die EU-Standards. Laut Essig würden dort nicht nur Regenwälder abgeholzt, um mehr Anbauflächen für Mais- und Soja zu gewinnen. Es werden auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt, was in Europa verboten ist und die Tiere werden in den letzte Monaten an riesigen Fressflächen gehalten, gemästet und mit Hormonen behandelt. "So etwas dürfen und wollen wir auch gar nicht machen", sagt Essig. Dass die Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen funktionieren, dass solche Waren am Ende nicht doch auf hiesigen Tellern landen, glaubt er allerdings nicht.