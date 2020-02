Ina Matthes MOZ

Frankfurt (Oder) Im Herbst 2019 ging es rasant runter, zum Jahresende dann wieder rauf - das Stimmungsbarometer in den Unternehmen. Die Euphorie der vergangenen drei Jahre in der Berliner und Brandenburger Wirtschaft ist verflogen. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der vier Industrie- und Handelskammern (IHK) in Cottbus, Frankfurt (Oder), Potsdam und Berlin. Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, beschreibt die Situation in der Metropolregion als stabil, die Stimmung "noch ordentlich, wenngleich nicht wunderbar." Internationale Konflikte und hausgemachte Probleme lassen aber die Unsicherheit wachsen, vor allem in Berlin.

Der große Boom scheint vorbei – stellen die Firmen weiter ein?

Die Beschäftigung wächst weiter, aber nicht mehr so stark wie 2017 und 2018. Mehr als die Hälfte der Betriebe will ihre Mitarbeiterzahl konstant halten. In Berlin sind die Aussichten auf Einstellung etwas größer als in Brandenburg, allerdings nicht in allen Branchen gleich gut. Der Dienstleistungssektor sucht Leute – IT-Unternehmen oder Fintech-Firmen beispielsweise. Auf dem Bau hingegen geht die Nachfrage zurück – besonders in Brandenburg. Aber auch in Berlin. Laut Fachgemeinschaft Bau hat der Berliner Mietendeckel bereits zu erheblichen Auftragseinbrüchen in der Berliner und Brandenburger Bauwirtschaft geführt. Im Berliner Handel und der Industrie ist in nächster Zukunft sogar eher von Jobabbau auszugehen.

Wie entwickelt sich die Nachfrage nach Fachkräften?

Den Fachkräftemangel betrachten 70 Prozent der befragten Unternehmen als größtes Risiko für ihr Geschäft. "Da sind wir erst am Anfang, das wird sich verschärfen", meint Marcus Tolle von der IHK Cottbus angesichts der demografischen Entwicklung.

Verschärft Tesla den Wettstreit um die Arbeitskräfte?

Weitgehend unklar ist aus Sicht der IHK-Vertreter, welches Fachpersonal genau Tesla braucht. Aus den Unterlagen würden sich viele Details der Produktion noch nicht erschließen. Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg, sieht in Tesla keine Konkurrenz um Fachleute, die man fürchten müsste. "Ich glaube, dass die Region interessant wird für junge Menschen." Er setzt auf Zuwanderung junger Fachkräfte.

Diese soll auch mit dem neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz angekurbelt werden. Es öffnet den Markt ab 1. März für Fachleute aus Nicht-EU-Staaten. Jan Eder sieht Berlin mit seinem Einwanderungsamt – der früheren Ausländerbehörde – vorbildlich vorbereitet. Brandenburgs Behörden seien da nicht so gut aufgestellt, schätzt Mario Tobias von der Potsdamer IHK ein. Es dürfe nicht zu langen Wartezeiten bei Genehmigungen kommen. Ein großes Interesse auf Zuwanderung registrieren die Kammern zum Beispiel bei Ukrainern.

Würden hiesige Unternehmer Investoren empfehlen, sich in Berlin oder Brandenburg anzusiedeln?

Das hängt stark von der Region ab. Eine klare Empfehlung sprechen Potsdamer Unternehmer aus. Auch in Ostbrandenburg sind die Firmenchefs mit den Bedingungen im Umfeld zufrieden. Hingegen überwiegt der Anteil der Enttäuschten in Berlin und Cottbus. Gründe sind der Strukturwandel in der Lausitz und politische Entscheidungen in Berlin wie der Mietendeckel. Kritik kommt von den Kammern an der Zusammenarbeit beider Länder zur Entwicklung der Metropolregion, der Infrastruktur beispielsweise. Das zeige sich auch bei Großansiedlungen, sagt Jan Eder: "Beide Länder bringen es nicht fertig, sie als gemeinsame Großansiedlungen zu verkaufen."

Kritisch wird in den Kammern teils auch die Entwicklung von Gewerbeflächen gesehen. In Grünheide brach nach der Absage von BMW 2001 die Entwicklung des Industriestandortes ab, auf dem nun Tesla bauen will. Die Fläche blieb ein Wald. In Halle sei die Erschließung solcher Flächen in ähnlichen Fällen beispielsweise weiter vorangetrieben worden.

Wie zufrieden ist die Wirtschaft mit der Digitalisierung?

Jedes dritte befragte Unternehmen ist unzufrieden mit dem Breitbandausbau. Dabei klagen die Brandenburger mehr als die Berliner. Besonders betroffen ist die Industrie; hier sind 40 Prozent der Befragten nicht zufrieden. Zweifel gibt es in der Wirtschaft, dass sich die im Brandenburger Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbauziele bis 2025 umsetzen lassen. Ein Problem ist für viele Firmen auch die mangelnde Digitalisierung in den Behörden. Rund 70 Prozent der Berliner und 55 Prozent der Brandenburger finden sie nicht gut. Die Kammern sehen hier Handlungsbedarf, auch aufgrund der Überalterung. In Berliner Amtsstuben liegt das Durchschnittsalter demnach bei 48 Jahren, in Brandenburg bei 50 Jahren.