Von Ellen Hasenkamp und Stefan Kegel

Berlin Norbert Röttgen ist ein paar Minuten zu früh da. Ein paar Hände schütteln am Rande, ein paar kurze Gespräche, dann geht es hoch in den Saal mit der blauen Wand und den wartenden Journalisten. Zwei Stunden ist die Nachricht jetzt in der Welt: Norbert Alois Röttgen, Christdemokrat aus der Nähe von Bonn, promovierter Jurist und profilierter Außenpolitiker, steigt ein ins Rennen. Vor siebeneinhalb Jahren hatte er krachend die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verloren und wurde von Angela Merkel persönlich aus dem Kabinett geworfen. Jetzt will er CDU-Chef und – das lässt er offen – womöglich auch Kanzlerkandidat werden. Auf dem Zettel hatte ihn niemand, aussichtslos ist die Sache aber nicht.

Fast 16 Monate ist es her, da saß vor derselben blauen Wand Friedrich Merz. Auch damals lautete das Thema: Kandidatur für den Vorsitz der CDU. Merz war der Überraschungskandidat, die Bundespressekonferenz war übervoll – und der Mann der Stunde hatte genau 20 Minuten Zeit.

Bislang drei Bewerbungen

Röttgen dagegen nimmt sich Zeit. Einen Sechs-Punkte-Plan hat er mitgebracht und Antworten auf viele Fragen. Überholt hat er Merz jetzt auch. Denn auf eines legt Röttgen erkennbar Wert: "Ich bin der bislang erste und einzige, der seine Kandidatur erklärt hat." Genau genommen liegen mit seiner Mail vom Dienstagmorgen im Adenauer-Haus drei Bewerbungen vor. Zwei davon von offenbar eher unbekannten Parteimitgliedern mit wenig Chancen. Die drei anderen – das sind neben Merz NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn – haben sich vor allem durch Andeutungen und Nicht-Absagen im Spiel gehalten. Röttgen schafft es, sich quasi als Kandidat von außen gegen dieses diffuse Bewerberfeld zu positionieren, das die Sache wohl am liebsten unter sich ausgemacht hätte.

Röttgen, der schon immer messerscharf formulieren konnte, sagt es so: "Alle sind immer für Team, ich auch. Wie sollte man dagegen sein?" Er habe aber den Verdacht, dass in diesem Falle Team eher bedeute, "die Interessen unter einen Hut zu bringen, damit es keinen Ärger gibt".

Ärger ist der Partei nun jedenfalls gewiss. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ein paar Minuten vor der Öffentlichkeit von Röttgens Plänen erfuhr, muss ihr Vorsitzenden-Findungskonzept nun erneut umbauen. Offen ist auch, wie der Rest der CDU reagiert. Eine große Hausmacht hat Röttgen nicht. Und die drei prominenten bisherigen Konkurrenten kommen alle aus seinem eigenen Landesverband.

Norbert Röttgen hat den Tag geschickt gewählt – es ist der Tag, an dem Friedrich Merz mit Kramp-Karrenbauer sprechen will. Statt auf Merz liegt das mediale Licht nun auf dem Mann mit den staatsmännisch grauen, sauber gescheitelten Haaren und der hellen Brille, dem auch ein Ex-Bundespräsident bescheinigte, nicht nur der Talentierteste in seiner CDU-Generation zu sein, sondern auch "medial gut rüberzukommen". Es ist ein Vierteljahr her, dass Christian Wulff seinem Parteifreund in kleiner Runde diesen kleinen Ritterschlag zuteil werden ließ.

Tatsächlich war Röttgen im Jahr 2019 nach Zählung des Medienmagazin "Meedia" hinter Grünen-Chefin Annalena Baerbock der zweitgefragteste Talkshow-Gast. Neunmal durfte er auftreten. "Du bist das Gesicht der deutschen Außenpolitik", lobte Wulff den 54-Jährigen.

Diese war es auch, mit der sich der Ex-Bundesumweltminister nach dem Wahldebakel 2012 als CDU-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen zurück ins politische Leben kämpfte. Seit 2014 leitet er den Auswärtigen Ausschuss, wo seine überlegte Art über Parteigrenzen hinweg Ansehen genießt. In der SPD würdigen sie ihn als "respektablen Kandidaten", der klug sei, gewandt – und ehrgeizig. Sein Wort gilt etwas, auch bei ausländischen Staatsgästen, wie jüngst bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der Umgang mit Niederlagen – das gehöre zu einem verantwortungsvollen Amt dazu, betont Röttgen am Dienstag. Seinen Auftritt hat er bis hinein in diese Frage gut vorbereitet, er präsentiert sich mit einem Plan, mit Humor und einer klaren Einordnung seiner Misserfolge: Dies "erlebt und erlitten zu haben", aber auch "wieder aufgestanden zu sein", das habe ihn geprägt, sagt er. "Ich glaube, gelernt zu haben."