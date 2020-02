Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Antifeminismus, Inklusion und Sexualität sowie vorurteilsbewusste Pädagogik, Chancengleichheit, Teilhabe, berufliche Neuorientierung – die Frauenwoche in Oberhavel präsentiert sich politisch wie nie. Geboten wird dieses Jahr viel Stoff für Diskussionen und Denkfabriken. "Wir haben es krachen lassen", sagt die Oranienburger Gleichstellungsbeauftragte Christiane Bonk.

Das hat vor allem zwei Gründe. Die Frauenwoche feiert 30-jähriges Jubliläum und Bonk ist zugleich Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsbeauftragter und hat die aktuelle Frauenwoche in Brandenburg mitgeplant. Das spiegelt sich im Programm der Frauenwoche sowohl in Oberhavel als auch für die Stadt Oranienburg wider und hat zudem eine deutliche Botschaft. "Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ist auch davon abhängig, dass Frauen auf allen Ebenen gleichberechtigt sind. Das ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage. Das stärkt unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Menschenwürde", so Christiane Bonk.

Im Frauenmonat März, der Frauen verschiedener Generationen, unterschiedlicher sozialer Herkunft und Lebenswelten zusammenbringt, soll aber nicht nur daran erinnert werden, was Frauen in den vergangenen 30 Jahren geleistet und erreicht haben. Es gehe auch darum, den Blick nach vorn zu richten und zu fragen: "Wie soll die Gesellschaft aussehen, in der wir künftig leben wollen?", fragt Christiane Bonk. "Und was haben die Zukunftsthemen Klimawandel, Digitalisierung und globale Migration mit Frauen zu tun? Oberhavels Frauenwoche geht über den März hinaus. Der Auftakt ist am Dienstag, 3. März. Da laden die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises sowie der Städte Oranienburg und Hennigsdorf alle Oberhaveler Gleichstellungsbeauftragten zu einer Denkfabrik ein. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Insbesondere soll es dabei auch um die Situation von Alleinerziehenden im Landkreis gehen.

Ganz öffentlich sind hingegen die beiden letzten Programmpunkte der Frauenwoche in Oberhavel. Sie finden jeweils in der Oranienburger Stadtbibliothek statt. So wird am 26. März dort die Zeitzeuginnen-Ausstellung "Frauenarbeit – Frauenalltag – Frauenrechte" von der DDR-Zeit bis heute eröffnet. Hierfür haben die Bibliothek, die Seniorenakademie der Volkssolidarität und die Gleichstellungsbeauftragte Bonk zusammengearbeitet, und Zeitzeuginnen aus Oranienburg für die Vernissage um 19 Uhr gewonnen. "Die Biografien vieler Oberhavelerinnen sind innerhalb der vergangenen 30 Jahre, seit der politischen Wende von 1989, oftmals von Brüchen geprägt", sagt Oberhavels Gleichstellungsbeauftragte Birgit Lipsky.

Am 7. April wird als Abschluss der Frauenwoche eine Lesung geboten: "Ostfrauen verändern die Republik". Dabei haben die Buchautoren Tanja Brandes und Markus Decker herausgearbeitet, was Ostfrauen in die deutsche Einheit konkret eingebracht und wie sie dem vereinigten Deutschland ihren Stempel aufgedrückt haben.

Das Frauenwochen-Programm bietet neben politischen Debatten und Workshops aber auch Frauenfrühstücke, gemeinsames Kochen, Schwimmen sowie einen Frauen-Bowling-Abend an.

Die Aktionswoche, die der Frauenpolitische Rat im Land Brandenburg ausruft, findet seit 1991 immer rund um den 8. März statt. Daher lautet das Motto der 30. Brandenburgischen Frauenwoche 2020: "Zurück in die Zukunft".