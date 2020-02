dpa

Berlin/Potsdam Nach der unterbrochenen Abholzung auf dem künftigen Tesla-Farbikgelände bei Grünheide will das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in den nächsten Tagen weitere Entscheidungen treffen, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit. Wann genau der zuständige Senat urteilen werde, stehe noch nicht fest. Es müssten zunächst Beschwerdebegründungen und Erwiderungen rechtlich geprüft werden. Nachdem das Landesumweltamt die vorzeitige Rodung eines Waldstücks gebilligt hatte, bewirkte der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg eine Unterbrechung der Arbeiten.

Von den Grünen ernten die Kläger harsche Kritik. Bundestagsfraktionsvize Oliver Krischer wirft der Grünen Liga vor, Ambitionen gegen den Klimaschutz und die Energiewende zu hegen und das Artenschutzrecht dafür zu missbrauchen: "Eine Kiefernholzplantage zum Kampffeld zu machen, ist absurd. Das hat mit Naturschutz nichts tun!", ärgert sich Krischer. Vielmehr bräuchte es Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und zukunftsfähige Industrie, dafür müsse auch die Fläche zur Verfügung gestellt werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hofft auf einen zügigen Fortschritt: "Der Bau des Tesla-Automobilwerks in Brandenburg ist von großer Bedeutung für mehr Klimaschutz." Zudem handele es sich um "eine der wichtigsten Industrieansiedlungen in den neuen Ländern seit langer Zeit."