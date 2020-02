Daniel Wieland

Angermünde Nach der vermeidbaren Niederlage beim 1. SV Eberswalde II Ende Januar (27:31) stand für die HCA-Mannen mal wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Dennoch wurde gegen die Kurstädter nicht in Angermünde, sondern in der gut besuchten Dreiklang-Halle beim Partnerverein SSV PCK Schwedt gespielt.

Zu Beginn der Partie war den Gastgeber-Akteuren deutlich anzumerken, dass sie die Niederlage aus dem Hinspiel, als sie unglücklich mit 24:25 unterlagen, vergessen machen wollten. Beide Mannschaften fanden gut ins Match. Die Deckungsreihen definierten sich vor allem in den Anfangsminuten über Einsatz, Wille und Aggressivität. Jedes Tor musste hart erkämpft werden. Die Gastgeber erwischten insgesamt den besseren Start (7:2/10).

Fehler im Templiner Spielaufbau wurden konsequent über schnelle Gegenstöße bestraft. Lok nahm sehr früh eine Auszeit. Die Angermünder Druckphase war somit vorerst unterbrochen, denn fortan fanden auch die Templiner besser in die Begegnung und kamen vor allem aus dem Rückraum zu einfachen Toren. Davon unbeeindruckt, zog der Gastgeber sein Spiel konsequent durch.

Gute Abwehrarbeit, gepaart mit zahlreichen Paraden von Tobias Scheer, waren der Grundstein für eine 10:4-Führung (17.). Auch spielerisch wussten die Angermünder durchaus zu überzeugen. Über gut herausgespielte Kombinationen fand man immer wieder den freien Mann. Einzig die mangelnde Chancenverwertung stand einer höheren Führung im Weg. So nahm Trainer Ringo Pohling eine Auszeit, um seine Mannen neu zu sortieren.

Das Spiel wurde nun von Minute zu Minute hektischer. Überhastete Abschlüsse und etliche technische Fehler prägten das HCA-Spiel. Nachdem dann auch noch Abwehrchef Andy Villain mit Rot vom Feld musste (22.) und wenig später mit Marc Habermann-Kühn noch der zweite Angermünder Akteur vom Feld flog (29.), war der Spielfluss endgültig dahin. Mit der Pausensirene traf Templin zum 15:10.

Steigerung in zweiter Halbzeit

Nach der Pause bot sich den Zuschauern zunächst ein unverändertes Bild. Während die Abwehr weiterhin sehr sicher stand und die Gäste sichtliche Probleme beim Chancen-Kreieren zeigten, agierte man im Angriff mehrfach zu fahrig. Dennoch gelang es, den Vorsprung konstant bei fünf Toren zu halten (19:14/40.). In der Folge fand der Gastgeber zurück zum gewohnten Spiel. Sei es Sven Kurth, der im Eins-gegen-eins immer wieder die Lücke in der Lok-Abwehr fand, oder Lukas Branding und Adrian Riedel, die das Geschehen zwischen der 45. und 54. Minute an sich rissen – das Spiel wurde in dieser Phase entschieden (28:19/54.).

Die verbleibenden Minuten wurden souverän bis zum 32:21 zu Ende gespielt. Es gelang dem HCA letztlich ein Sieg, der auf Grund des Einsatzes und der deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang auch in der Höhe völlig verdient war.