Stephan Dreyse

Strausberg Konnten die Frauen des Volleyballclub Strausberg (VCS) in der vergangenen Saison noch gefragt werden, ob sie mit Platz 2 oder 3 in der Landesliga abschließen, ist derzeit der Abstiegskampf in vollem Gange. Beim jüngsten Heimspiel gegen die Gäste vom VC Storkow und Cottbusser VV konnten immerhin zwei Punkte errungen werden.

Niederlage gegen Storkow

Mit einem deutlichen 3:1 starteten die Gäste vom Volleyballclub Storkow gegen den Cottbusser Volleyballverein in der Strausberger OSZ-Halle. "Los, kommt, das packen wir", feuerte Nils Feuerstack, Trainer der gastgebenden VCS-Frauen, seine Mannschaft an. Doch gegen die Storkowerinnen mussten die Strausberger Volleyballerinnen eine glatte 0:3-Niederlage hinnehmen. Sie hatten wenig entgegenzusetzen – dabei gilt es, wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg zu sichern. Lief es vor einem Jahr noch richtig gut für die Strausbergerinnen in der Landesliga Nord, war nun in der Liga Süd alles anders.

Die Gründe dafür sind vielfältig, führt Feuerstack aus. So gab es vor allem innerhalb des gut eingespielten Teams einige Veränderungen. Krankheit, weniger Zeit durch Umzug, Familie, Studium und berufliche Neuorientierung sind nur einige Ursachen. Neuzugänge konnten nicht ganz so wie erhofft eingesetzt werden. "Wir haben zu oft unglücklich gespielt. Technisch waren sie gut, doch Kleinigkeiten führten zu Verlusten, so dass wir bislang zu wenig Punkte haben", konstatiert Nils Feuerstack. Derzeit stehen die VCS-Frauen auf dem vorletzten Tabellenrang. Nur noch wenige Spiele kommen in dieser Saison, doch die Strausbergerinnen geben nicht auf. Am Heimspieltag in Strausberg rangen sie lange gegen die Spielerinnen des Cottbusser VV. Doch letztlich mussten sie ein 3:2 hinnehmen, das immerhin zwei der so wichtigen Punkte bedeutete. "Rechnerisch sind wir noch nicht abgestiegen", versucht der VCS-Trainer etwas Mut zu machen. Platz 7 muss drin sein, um die Chance auf den Nichtabstieg zu sichern. Doch derzeit stehen die Frauen auf dem vorletzten Rang der Südstaffel.

"Ich will nicht absteigen", erklärt Team-Kapitänin Maria Gnauck, die schon seit 15 Jahren zum Landesliga-Team gehört. Trotz vieler Abgänge durch Schwangerschaft und Ausbildung sieht sie Chancen. Die Stimmung im Team sei gemischt und teils dauere es zu lange, bis sich die spielerische Einheit findet, erklärt Maria Gnauck weiter.

Personelle Schwierigkeiten

Das Miteinander unter den Spielerinnen von 18 bis 50 plus schätzt Maria Gnauck als sehr gut ein. "Der Klassenerhalt ist Ziel. Wir müssen punkten und es den Gegnern schwerer machen", stellt sie klar. Indes führen die personellen Schwierigkeiten ihrer Auffassung nach auch zu Problemen bei Ausdauer und Kondition. So ist nicht immer ein "richtiger" Zuspieler auf dem Feld, so dass die wichtigste Position jeweils spontan besetzt werden muss.