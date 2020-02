BRAWO

Kirchmöser Am 1. März 1920 wurde die Pulverfabrik Plaue an die Eisenbahn, damals Deutsche Reichsbahn, übergeben. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläum wird deshalb am Sonntag, 1. März 2020, von 10-12 Uhr ein Frühschoppen am Pförtnerhäuschen Nordtor am Seegarten organisiert. Dabei sollen in Gesprächen Erinnerungen rund um die Betriebe Werk für Gleisbaumechanik (WGM), Gleisbaumechanik Kirchmöser, Weichenwerk bzw. RAW Kirchmöser und weitere Ideen für die Zukunft des Ortes Kirchmöser und Plaue gesammelt werden. Außerdem können das Modell von Kirchmöser und das Modell Wasserturm in den Räumlichkeiten der BAS besichtigt werden. Das Frühschoppen ist jedoch nur die Auftaktveranstaltung: Weitere Veranstaltungen 100 Jahre Eisenbahnstandort Kirchmöser werden folgen.