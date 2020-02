Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Seit 2018 darf sich Neuruppin Fair Trade Town nennen. Der für zwei Jahre gültige Titel soll nun wieder neu beantragt werden. "In Deutschland gibt es mehr als 600 Fair Trade Towns. In Brandenburg ist das sehr selten. Nicht nur deshalb ist es eine gute Initiative, sich wieder darauf zu bewerben", berichtete Neuruppins Erste Beigeordnete Daniela Kuzu.

Die Kriterien zu erfüllen, sei nicht schwer. "Sie sind für eine Neubewerbung gleich geblieben", sagte Kuzu. Dazu gehört, dass in Einzelhandelsunternehmen und in Cafés mindestens zwei Fair Trade-Produkte angeboten werden. Weiterhin bedarf es eines Ratsbeschlusses, des Aufbaus einer Steuerungsgruppe mit mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die Aktionen plant, sowie der Beteiligung öffentlicher Einrichtungen an Fair Trade-Angeboten. Die Voraussetzungen sind schon erfüllt. "Es ist daher gut, das weiterzuführen", so Kuzu. "Wir sind in der Steuerungsgruppe auch stetig dabei, neue Aktionen ins Leben zu rufen." So seien auch für das Rathaus und die Stadtverwaltung weitere Vorhaben geplant, um Fair Trade noch stärker zu fördern.

Potenzial nach oben

Laut Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) könnte auch bei Fraktionssitzungen stärker auf fair gehandelte Produkte gesetzt werden. Zudem rief er dazu auf, den Ein-Welt-Laden im Estahaus an der Karl-Marx-Straße zu besuchen. Der Grünen-Stadtverordnete Frank Borchert begrüßte die bisherigen Anstrengungen. Er forderte die Verwaltung aber auch dazu auf, konsequent weitere Schritte zu gehen und bei allen Produkten und Dienstleistungen auf einen nachhaltigen Einkauf zu setzen – selbst bei Rechentechnik und Mobiliar. Nur so könnten die notwendigen geschlossenen Stoffkreisläufe erreicht werden. "Es wäre vielleicht auch notwendig, dass die Stadtverwaltung einen Nachhaltigkeitsbeauftragten ins Leben ruft, der das ernsthaft und mit einer gewissen Tiefe umsetzt", regte er an. "Bisher wird doch eher an der Oberfläche gekratzt."

Es gibt laut Golde aber Grenzen dafür, wie weit Fair Trade als ausschlaggebendes Kriterium gesehen werden kann. "Wir sind hier im Widerstreit der Pflichten. Einerseits haben wir das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Andererseits haben wir uns mit der Antikorruption klaren Ausschreibungsmodalitäten verpflichtet. Die dritte Frage ist dann erst, ob etwas Fair Trade ist." Beim Schokoladen-Weihnachtsmann, den die Stadtverordneten traditionell zur Dezembersitzung bekommen, werde darauf geachtet. Vorhaben könnten aber nicht 50 000 Euro teurer werden, nur um fair gehandelte Produkte zu bevorzugen.