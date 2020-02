Simone Weber

Premnitz Der Industriepark Premnitz (IPP) bietet auf 209 Hektar Gesamtfläche rund 1.400 Arbeitsplätze – vom Handwerker mit fünf Angestellten bis zur Märkischen Faser GmbH mit rund 550 Mitarbeitern. Viele Unternehmen beschäftigen jeweils zirka 100 Angestellte. Einige der Firmen wie das Familienunternehmen Vogt Plastic aus dem Schwarzwald, das 2005 einen Teil der Insolvenzmasse der Prefil GmbH übernahm, erweiterte seine Produktionsstätte im Jahr 2017 erheblich. In den zurückliegenden Wochen wurden die Weichen zur Ansiedlung weiterer zwei Unternehmen im Industriepark gestellt.

Zwischen Poschmann Design in der Bergstraße und der Blücher GmbH in der Arthur-Wilke-Straße entstehen derzeit die neue große Ausstellungshalle des Premnitzer Handwerksbetriebs Asche Terrassenwelten und die neue Produktionshalle der plastotec GmbH. "Mit der für Sommer geplanten Verlegung unserer Produktion an den Standort Premnitz können wir uns vergrößern", so Geschäftsführer Tobias Weise, der derzeit noch im Rathenower TGZ ansässigen Firma.

Bereits vor einigen Monaten gab die Richter Recycling GmbH ihren Umzug von Geltow nach Premnitz bekannt. Dort siedelt sich das Unternehmen auf der Brache der alten Viskosefabrik an. "Der Kauf der Grundstücksfläche ist erfolgt. Derzeit laufen noch genaue Vermessungsarbeiten", erklärt der geschäftsführende Mitgesellschafter Franz Richter. "Auf Grund der schwierigen Genehmigungen nach dem Bundesimmissiongesetzes können wir noch keinen konkreten Termin zum Beginn der Bauarbeiten nennen."

"Die Revitalisierung des Industriestandortes, welche mit hohen Summen an Fördermitteln vorangebracht wurde, konnte mit Abriss der Viskosefabrik 2017 abgeschlossen werden. Damit sind alle Grundstücke, bis auf die der LEG und der Stadt, vermarktet", vermeldete Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) den IPP-Erfolg schon in seiner Ansprache zum Neujahrsempfang Anfang Januar. Im Jubiläumsjahr der deutschen Wiedervereinigung hatte er auch auf 30 Jahre wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zurückgeblickt. "Premnitz spiegelt die jüngste deutsche Geschichte wie in einem Brennglas wider. Unsere Entwicklung war und ist untrennbar mit der Industrialisierung verbunden. Es waren schwierige Jahre eines Neubeginns in einer uns unbekannten freien Marktwirtschaft. Es begann mit dem Ende des volkseigenen Betriebes Friedrich-Engels - mit mehr als 5.000 Beschäftigten. Ein Verkauf des Werkes 1992 durch die Treuhand an die ALCOR Chemie scheiterte 1993. Auch andere Neugründungen gingen in die Insolvenz. Mit der Übernahme der Polyester-Sparte 2002 durch Glaeser Textil Ulm und Daun & Cie Rastede wurde die Märkische Faser GmbH gegründet – heute, mit der Tochterfirma Innovative Kunststoffveredelung, das größte Unternehmen am Standort."

Die Landesregierung unter dem kürzlich verstorbenen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe hatte sich einst zum Industriestandort Premnitz bekannt. Seit 1996 flossen insgesamt 72,1 Millionen Euro in die Infrastruktur des Industrieparks. 1997 eröffnete die Havelländische Zinkdruckguss GmbH & Co. KG ihre neue Produktionsstätte auf der sogenannten Fläche 13. Unternehmer Josef Rampf erwarb 2002 das Grundstück mit dem Wasserturm, siedelte seinen Firmensitz an und rettete den Wasserturm als Wahrzeichen der Premnitzer Industriegeschichte. Weitere Firmen wie die Blücher Adsor Tech, Domo Engineering Plastics, Jacobi Carbons und Relux ließen sich in den vergangenen Jahren im ipp nieder.