Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ethel Friede Belinski begann ihre musikalische Ausbildung 2004 an der Musik- und Kunstschule Havelland. In der Konzertreihe mit ehemaligen Schülern des Hauses wird sie am kommenden Sonntag, 23. Februar, 17.00 Uhr auf dem Klavier Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel und Franz Liszt spielen. Das Konzert findet im Saal der Musikschule, Alte Mühle, in Rathenow statt.

"Mehrmals nahm sie erfolgreich an nationalen und internationalen Wettbewerben teil und trat in zahlreichen Konzerten der Musikschule im In- und Ausland auf. Heute ist sie Studentin im 2. Studienjahr an der Berliner Universität der Künste bei Prof. Björn Lehmann und ist neben ihrem Studium als Klavierlehrerin an ihre alte Musikschule zurückgekehrt", informieren die Veranstalter. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.