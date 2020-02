MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einem 39-Jährigen, der in der Berliner Straße in Frankfurt (Oder) randalierte, wurden Polizisten Montagmittag gerufen. Da der Mann keine Ruhe geben wollte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Bei der Untersuchung durch einen Polizeiarzt wurde bei dem Störenfried eine ältere Wunde festgestellt, die behandelt werden musste. Ein Anruf bei einem umliegenden Krankenhaus ergab, dass der Mann eigentlich dort zu Behandlung hätte sein sollen. Ein Rettungswagen brachte den 39-Jährigen zurück ins Klinikum. Da der Mann keine Schäden verursachte, wurde keine Strafanzeige erstattet.