Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Sollte sich ein zentraler Omnibusbahnhof in Neuruppin statt am Kirchplatz lieber am Rheinsberger Tor befinden? Das ist einer der Punkte, den das neue Umweltverbundkonzept für die Hauptverkehrsachse der Innenstadt, die Karl-Marx-Straße, vorsieht. Doch bevor die Stadtverordneten darüber entscheiden, wie diese Achse künftig gestaltet werden soll, hatten sie die Verwaltung im jüngsten Bauausschuss darum gebeten, auch alle Einwohner bei der Entscheidungsfindung mit einzubeziehen und das Konzept öffentlich vorzustellen.

Dafür gibt es jetzt einen Termin, wie Baudezernent Arne Krohn am Montag mitteilte. Die Einwohnerversammlung soll demnach am Dienstag, 17. März, im Alten Gymnasium stattfinden. Ab 18.30 Uhr wird aber die Verwaltung nicht nur ihre Ideen dafür vorstellen, wie die Trasse neu geregelt und dabei unter anderem die Sicherheit für Radfahrer erhöht werden kann.

Bei der Versammlung werden laut Krohn auch Vertreter des brandenburgischen Landesbetriebs Straßenwesen vor Ort sein. Sie wollen dort nämlich ihre Pläne dafür erläutern, wie die Landesstraße 167 auf dem Abschnitt von der Wittstocker Allee bis zum Bahndamm nach der Sanierung aussehen soll. Diese soll ab 2022 angegangen werden. Dem Landesbetrieb sei daher auch daran gelegen, dass nach Möglichkeit alle Mitglieder des Neuruppiner Bau- und Wirtschaftsförderungsausschusses bei der Versammlung anwesend sind. Dass so schnell ein Termin für die Beteiligung der Einwohner bei dem wichtigen Projekt gefunden werden konnte, wurde vom Stadtverordneten Siegfried Pieper (SPD) sehr gelobt, der sich dafür bedankte.

Zu der Vorstellungsrunde im Alten Gymnasium sind alle Interessierten eingeladen.