GZ

Kraatz Eine Ausstellung mit Bildern des Kraatzer Künstlers Gotthold Gloger (1924–2001) unter dem Titel "Hoher Himmel und weites Feld" wird am Sonntag, 23. Februar, um 14 Uhr in der Kunstkate Kraatz, Lindenstraße 28, eröffnet. "Die pure Lebenslust hat Gotthold Gloger in seinen Aquarellen und Holzschnitten verewigt. Einssein mit Mensch, Flora und Fauna, ein Landleben in der Kraatzer Siedlung", heißt es in der Einladung. Am besten beschreibe Glogers Frau Helga die Arbeitsweise ihres Mannes: "Es entstehen in der kräftigen Mitte des Lebens an literarischen Werken vor allem Hör- und Fernsehspiele und Erzählungen mit kulturhistorischem Hintergrund (unter anderem über Dürer, Rembrandt und Schinkel) für eine jugendliche Leserschaft. Gloger ist einer der Erfolgsautoren des großen Kinderbuchverlags der DDR. Seine literarischen Arbeiten sind schnelle, sichere Würfe, jeweils in einer einzigen fieberhaften Anspannung entstanden. Dem entspricht auch die Art seiner bildnerischen Arbeit: die Aquarell-Technik – nass in nass – verlangt schnelles Arbeiten mit großem Schwung und kräftiger Hand. Ebenso vehement bearbeitet er Holz – als Skulptur und grafisch als Holzschnitt." Einführende Worte spricht am Sonntag Manuela Röhken, die musikalische Begleitung übernimmt Daniel Dzienian an der Klarinette.