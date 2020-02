Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Claudia Ruh ist die neue Direktorin der Bildungseinrichtung. Sie freut sich auf die Arbeit mit den Kindern und den Kollegen. Als erste Herausforderung steht der Umzug der Klassen ins neue Gebäude an.

Auf dem Schreibtisch von Claudia Ruh herrscht Ordnung. Stifte, Hefte und Bücher liegen an einen bestimmten Platz. Der Laptop ist aufgeklappt. Doch einige Zettel lassen erahnen, dass diese festgeschriebene Ordnung bestimmt jeden Tag von Neuem hergerichtet werden muss. Claudia Ruh ist die neue Direktorin der Liebenwalder Grundschule "Am Weinberg." Sie ist seit dem 1. Februar offiziell in Amt und Würden und gerade dabei, das alte und neue Schulgebäude zu erkunden sowie die Kinder und Kollegen kennenzulernen. Ihre erste Herausforderung wird sein, den anstehenden Umzug der Bildungseinrichtung zu meistern. Doch genau das sieht die Pädagogin als Chance, gemeinsam mit dem Kollegium einen Neustart zu wagen. "Natürlich habe ich mich im Vorfeld meiner Bewerbung über die Schule und die anstehenden Veränderungen informiert", erzählt sie konzentriert.

Übersichtliche Größe

Gut 200 Kindern und 15 Kollegen seien eine überschaubare Größe, eben nicht zu riesig, aber auch nicht zu klein. "Außerdem habe ich nach meiner Elternzeit in Falkenberg an einer Schule gearbeitet, die ebenso groß war", erzählt sie ruhig weiter. "Ich glaube, dass es mir Spaß machen wird, hier zu arbeiten", stellt sie ebenso sachlich fest.

Claudia Ruh stammt aus Herzberg im Elbe-Elster-Kreis. Nach dem Abschluss der Schule führte sie ihr Weg an die Uni in Erfurt. "Wir waren der erste Studiengang, der das Studium mit einem Bachelor und Master beziehungsweise Magister für die Primarstufe abgeschlossen hat", erzählt sie weiter. Danach folgte einen zweijähriges Referendariat, das sie in der Nähe von Augustusburg in Sachsen absolviert hat. Zu ihrem Unterrichtsfeld im Primarbereich gehören Deutsch, Mathematik, Sachkunde, Musik und als Schwerpunkt die englische Sprache. Auch als Flex-Lehrerin hat sie danach während ihres Einsatzes in Falkenberg Erfahrungen sammeln können. Ergänzend besuchte sie Kurse, um sich für einen Einsatz in der Schulleitung zu qualifizieren. "Dazu gehört im Groben das gesamte Schulmanagement, vom Erarbeiten eines Stundenplanes bis hin zum Einsatz der Mitarbeiter", fasst sie kurz zusammen.

Dass sie 2018 an die Filiale der Libertas-Grundschule in Grüneberg wechselte, hatte persönliche Gründe. Oranienburg wurde zu ihrem Lebensmittelpunkt. Der Weg nach Grüneberg war für sie kein Problem, und wäre es auch heute nicht. Eher zufällig erfuhr sie von der geplanten Umstrukturierung innerhalb der Liebenwalder Schullandschaft, und als dann noch die Stelle der Schulleitung ausgeschrieben wurde, da bewarb sie sich. "Ich denke, das kann sowohl für mich als auch das gesamte Kollegium ein toller Neubeginn werden", ist sich die 37-Jährige sicher. "Das sind nicht nur tolle Lehr- und Lernbedingungen, die mit dem Umbau des ehemaligen Oberschulgebäudes für die Kinder und die Pädagogen geschaffen wurden. Sie bieten auch die Möglichkeit, die Lehrinhalte neu auszurichten", erklärt sie weiter.

Miteinander arbeiten

Sie sei weder als Alleinkämpfer angetreten, um ihre Vorstellungen durchzusetzen, noch, um wie gehabt weiter zu machen, erklärt sie ihren Ansatz. "Meine Einarbeitung und der Umzug ins neue Haus bieten die Möglichkeit, das wir als Kollektiv definieren, was unter dem Konzept des gemeinsamen Lernens zu verstehen ist. Die Kollegen wissen genau, was sich bewährt hat. Daran sollten wir festhalten. Umgekehrt gilt das natürlich ebenso", so die Direktorin. "Im neuen Schulgebäude gibt genügend Räume, um beispielsweise im Teilungsunterricht Kinder, seien sie nun unter- oder überfordert, speziell zu fördern. Das sind doch tolle Möglichkeiten", freut sich die Direktorin auf den Umzug ins neue Gebäude. Ob auch dort ihr Schreibtisch immer so ordentlich aufgeräumt aussehen wird, wer weiß das schon? Aber wo der steht, das weiß Claudia Ruh schon.