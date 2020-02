BRAWO

Spremberg Vergangenen Sonntag fanden in Spremberg die Landesmeisterschaften der Seniorinnen Ü31 im Volleyball statt. Landesmeister und Zweitplatzierter nehmen dann in der Regel danach an der Nordostdeutschen Meisterschaft teil. Das Ziel, sich dafür zu qualifizieren, hatten sich die SFB-Damen gesetzt.

Nachdem Los-Fee und Kapitänin Andrea Bürger den Damen aus der Havelstadt mit ihrer Wahl das erste Spiel bescherte, ging es sofort gegen den Gastgeber WSG Buckow, dessen Spielerinnen merklich überrascht über das gute Aufschlagspiel der SFB-Damen waren und sich mit 25:10 geschlagen geben. Im zweiten Satz konnte der Gegner sich dann jedoch besser einstellen und erspielte sich verdiente 18 Punkte, verlor das Match gegen die SFB-Damen am Ende aber.

Mit diesem ersten Sieg in der Tasche konnte die Brandenburgerinnen einen Blick auf ds Spiel der anderen Mannschaften werfen und sich eine entsprechende Taktik zurechtlegen.

Nach zwei Spielen Pause ging es gegen den noch amtierenden Landesmeister in dieser Altersklasse, den VC BW Brandenburg, ans Netz. Gewarnt durch die Ankündigung, mit vielen Spielerinnen aus der ersten Mannschaft anzutreten, die in der Regionalliga aktiv sind, ging die SFB-Mannschaft konzentriert ans Werk. Nach anfänglichem Abtasten legten die Spielerinnen von Trainer Steffen Buchholz einen kleinen Zwischensprint im ersten Satz hin und sicherten sich diesen mit 25:16. Dabei schien das Team so richtig warm gelaufen zu sein und ließ sein spielerisches Können beim Satzgewinn von 25:11 aufblitzen.

Im letzten Spiel des Tages trafen dann die beiden bis dato ungeschlagenes Team aufeinander Dabei setzte der VC Herzberg gegen den SFB 94 alles auf eine Karte und wurde dafür auch fast belohnt. Einzig die Nervenstärke und bessere Block-Feldverteidigung gaben zum Ende den Ausschlag zugunsten der Brandenburgerinnen, die nach dem 26:24 Satzgewinn erstmal durchatmeten. Trainer Buchholz zog jedoch in der Satzpause die Konsequenz und ordnete nochmals einige taktische Festlegungen an, die durch das Team gut umgesetzt wurden und zum 25:14 Satzgewinn führte.

Im Anschluss wurde der Landesmeistertitel und die damit verbundene fünfte Teilnahme in Folge an der Nordostdeutschen Meisterschaft mit einem Schluck Sekt gefeiert.