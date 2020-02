Ingmar Höfgen

Potsdam/Brandenburg (Brawo) Für 14 Jahre soll Marco F. aus Brandenburg/Havel wegen Mordversuches in Haft – jetzt hat der 37-Jährige Revision gegen das Urteil eingelegt. Das teilte das Landgericht Potsdam auf Nachfrage mit. F. ist damit der einzige, der die Entscheidung vom Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig überprüfen lassen könnte. Laut Gerichtssprecher Sascha Beck haben weder die Staatsanwaltschaft noch die Geschädigte als Nebenklägerin Rechtsmittel eingelegt.

F. war am Montag vergangener Woche wegen Mordversuchs an seiner langjährigen Lebensgefährtin, die sich von ihm trennen wollte, verurteilt worden. Die 1. große Strafkammer befand ihn für schuldig, im April 2019 die Mutter seiner beiden Kinder mit mehr als 50 Messerstichen und -schnitten heimtückisch zu töten versucht zu haben. Er hatte die Tat, bei der die Frau nur mit dank der neunjährigen Tochter, die bei der Polizei anrief, und dank einer langen Notoperation überlebte, nicht bestritten; er sagte aber, dass er sich an das Geschehen nicht erinnern könne.

F.s Verteidiger Matthias Schöneburg bestätigte, dass er in Revision gegangen ist – und kündigte am Dienstagabend auch an, das Rechtsmittel wieder zurückzunehmen. Sein Mandant sei mit dem Urteil zufrieden und von der Urteilsbegründung tief berührt. Es gehe nicht darum, das Urteil nach unten zu korrigieren, betonte Schöneburg. Die Revision habe er eingelegt, weil er nicht gewusst habe, ob die Staatsanwaltschaft oder die Nebenklägerin ihrerseits zum BGH gehen. Beide hatten eine lebenslange Haftstrafe für F. gefordert. Nachdem dies nun offenbar nicht der Fall sei, will er das Rechtsmittel "auf jeden Fall" zurücknehmen, wenn er die schriftlichen Urteilsgründe kenne. Bis die Entscheidung schriftlich vorliegt, könnte es noch knapp sechs Wochen dauern.

Auf die 14 Jahre Haft werden F. die zehn Monate in Untersuchungshaft angerechnet. Nach zwei Dritteln der Zeit, also nach etwa neuneinhalb Jahren Haft, könnte er auf Bewährung freikommen. Bereits vorher gibt es die Möglichkeit des offenen Vollzuges, bei dem Häftlinge außerhalb der JVA arbeiten und zu festgelegten Zeiten wieder zurückkehren. Dadurch sollen verurteilte Straftäter wieder in das normale Leben zurückfinden.