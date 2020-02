In Gewahrsam genommen

BRAWO

Kirchmöser Brandenburger Polizeibeamte nahmen am Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr in Kirchmöser einen volltrunkenen Letten in Gewahrsam.

Durch Anwohner wurden die Beamten informiert, dass sich der Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Röstel-Straße schlafen legte. Bei Eintreffen stellten sie neben dem volltrunkenen 44-Jährigen, der sich auf 2,28 Promille pustet, eine Beschädigung an der Hauseingangstür fest. Hierbei konnte zunächst nicht geklärt werden, ob jener Schaden vorsätzlich oder versehentlich verursacht wurde. Die Polizei ermittelt zum Straftatbestand der Sachbeschädigung und nahm den Mann aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung vorübergehend in Gewahrsam.