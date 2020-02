DPA

Frankfurt/Main (dpa) Trainer Adi Hütter geht mit Optimismus in das erste K.o.-Runden-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN).

"Ich glaube, dass sich durch unseren starken Rückrundenstart das Blatt nun wieder gewendet hat", sagte er in einem Interview auf der Internetseite des Vereins. Im Dezember seien die Salzburger, die in der Champions League sehr stark gespielt hätten, für ihn noch Favorit gewesen. "Nun würde ich die Chancen wieder als 50:50 einschätzen."

Für Hütter wie für seine Frankfurter Spieler Martin Hinteregger - er ist im Hinspiel gesperrt - und Stefan Ilsanker ist es ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Club. "Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, dass es ein ganz normales Spiel für uns sei", sagte Hütter. Der 50-jährige Österreicher spielte von 1993 bis 2000 für den Vorgängerclub SV Austria Salzburg und gewann als Trainer in der Saison 2014/15 die Meisterschaft und den Pokal mit RB Salzburg.

Trotz des 0:4 am vergangenen Samstag im Fußball-Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund sieht Hütter seine Mannschaft, die vor der Pleite beim BVB mit drei Siegen und einem Remis in das neue Jahr gestartet war, auf einem guten Weg. "Das Wichtigste war, dass wir den Negativlauf im neuen Jahr gestoppt haben und mit einigen Erfolgserlebnissen in die Rückrunde gestartet sind", sagte er. "Die Richtung stimmt jetzt wieder."