Unterleuten in Brandenburg

"Unterleuten" läuft als Dreiteiler am 9., 10. und 11. März im ZDF. Hier ist Schauspieler Alexander Held vor märkischen Windrädern zu sehen. Er mimt Konrad Meiler, einen ins Dorf zugezogenen Geschäftsmann und Spekulanten. © Foto: Themroc.com

René Wernitz

Havelland (MOZ) Das Havelländische könnte das fiktive märkische Dorf "Unterleuten" inspiriert haben. Denn Bestsellerautorin Juli Zeh hat ihren gleichnamigen Gesellschaftsroman im Landkreis geschrieben, den sie zu ihrer Wahlheimat auserkoren hat. Hier gibt es alles, was "Unterleuten" ausmacht: ländliche brandenburgische Idylle, Berlinnähhe, zugereiste Großstädter, Alteingesessene und vor allem sehr viele Windräder.

2016 wurde "Unterleuten" mit mehr als einer Million verkauften Exemplaren zu einem der meistverkauften Bücher. 78 Wochen lang hielt es sich in der Top 50 der Spiegel-Bestsellerliste. Das ZDF hat den Romanstoff verfilmen lassen. Unter Regie von Matti Geschonneck entstand ein Dreiteiler. Einige Szenen wurden 2018 im havelländischen Dorf Bredow (Ortsteil Gemeinde Brieselang) gedreht, wo sich auch einige Windräder drehen. Am 9., 10. und 11. März 2020, jeweils zur besten Fernsehzeit um 20.15 Uhr, wird nun "Unterleuten" im Zweiten gezeigt. Am 12. März folgt der Film auf DVD und Blu-ray.

Die Produktion passt durchaus in die angebrochenen Energiewende-Zeiten. Denn "Unterleuten - das zerrissene Dorf" offenbart Grabenkämpfe. Hier sind einerseits Leute, die wegen der schönen Umwelt in die ländliche Idylle zogen, andererseits sind es Windkraft-Investoren. Zu welcher Seite die Einheimischen tendieren, zeigen Film und Buch. "Interessen kollidieren und Intrigen werden gesponnen. Es kommen Geheimnisse der Vergangenheit und ganz neue Seiten der Dorfbewohner ans Licht. Am Ende scheint jeder gegen jeden zu kämpfen", wie der Film angekündigt wird.

Die Rathenower Autorin Rita König schrieb Ende März 2016 in einer Buchrezension für das Brandenburger Wochenblatt (BRAWO): "Es geht um Einheimische und Zugereiste, um diejenigen, die sich seit der Gründung der LPG bekriegen, und diejenigen, die aus Westberlin aufs Dorf ziehen und entweder Außenseiter bleiben wollen oder sich einmischen - ohne eine Ahnung davon zu haben, wie die Leute hier ticken. Wie sie denken, wonach sie sich sehnen, nach welchen Grundsätzen sie handeln. Eine Dorfgemeinschaft mit mehr als dreißig Figuren; elf von ihnen kommen im Verlauf der 635 Seiten selbst zu Wort. Dabei zeichnet Juli Zeh ein messerscharf beobachtetes filigranes Gespinst aus Freundschaft, Feindschaft, Verwandtschaft, Bekanntschaft - vor allem jedoch aus Abhängigkeiten. Sie analysiert meisterhaft Beziehungen und ihre Abgründe, in Liebe und Nachbarschaft."

Als Juli Zeh vor mehr als zehn Jahren in ein mittig im Havelland gelegenes Dorf zog, belief sich die Einwohnerzahl des Landkreises noch auf rund 150.000. Laut eigener Zählung der Kreisverwaltung sind es zum 31. Dezember 2019 genau 165.520 Havelländer gewesen. Insbesondere den Berlin nahen Osten des Havellands haben Hauptstädter für sich entdeckt. Der Zuzug hält an, Immobilienpreise und Mieten steigen entsprechend weiter.

Derweil war schon 1994 das erste havelländische Windrad in Betrieb genommen worden. Über die Jahre folgten mehr als 200. Heute dominieren Windkraftanlagen die östliche Landschaft zwischen Wustermark und Nauen. Der Westen des Landkreises, also die Region um Rathenow, blieb von derlei Entwicklungen verschont. Hier herrscht Naturparkidylle vor, die nur durch ein paar Windräder bei Möthlitz (Gemeinde Milower Land) und ein einzelnes Windrad in Kleßen-Görne (Amt Rhinow) gestört wird.