Oberhavel (MOZ) Drei Einbrüche hat die Polizei am Dienstag im Altkreis Gransee registriert. Betroffen waren Hauseigentümer in Gutengermendorf, Klein-Mutz und Wesendorf.

In Gutengermendorf brachen Unbekannte zwischen 8.30 und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, in Wesendorf zwischen 14 und 15 Uhr. In beiden Fällen wurde Schmuck gestohlen. In Klein-Mutz stahlen die Einbrecher ein Sparbuch aus einem Einfamilienhaus. Das Sparbuch wurde aber zügig gesperrt.

In allen drei Fällen hatten die Einbrecher Fenster aufgebrochen, um in die Häuser zu gelangen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nach Auskunft von Polizeisprecherin Ariane Feierbach nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Kriminaltechniker sicherten Spuren.