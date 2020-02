Stadt Rathenow und Land packen jetzt an

Hans-Jürgen Wodtke

Rathenow/Böhne Lange mussten die Eltern im Bereich der Rathenower Landstraße in der Böhner Gemarkung auf die versprochene Verbesserung der Schulwegsicherung für ihre Kinder warten. Doch seit wenigen Tagen tut sich nun etwas entlang der L96.

Baufahrzeuge der HIT Havelberg GmbH stellen im Auftrag der Stadt Rathenow zwischen der Einmündung zum Roten Weg und dem Luisenhof auf rund 400 Meter Länge parallel zur stark befahrenen Landesstraße einen einfachen aber soliden Laufweg her. Auf diesem können zukünftig die Schulkinder der anliegenden Gehöfte gefahrlos und nun auch mit trockenen Schuhen die Bushaltestelle erreichen. Weiterführend baut das Land Brandenburg in diesem Zusammenhang die bisher nur notdürftig und damit unsicheren Bushaltepunkte in diesem Bereich aus.

Was im Nachgang dem Betrachter als eine schon lange notwendige Maßnahme zur Sicherung des Schülerverkehrs erscheint, ging im Vorfeld ein gewaltiger Kraftakt voraus. Lange Zeit erschien es den betroffenen Eltern so, als würden die zuständigen Behörden, trotz Einsicht in die Notwendigkeit, sich gegenseitig nur der Untätigkeit bezichtigen. Dass die zwischenzeitlich festgefahrene Situation sich nun doch noch zum Guten wendet, ist einigen engagierten Stadtverordneten, der Bauverwaltung der Stadt Rathenow und der Beharrlichkeit Böhner Bürgerinitiative zu verdanken.