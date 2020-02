Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Mindestens ein Dreikampf um den Titel und die Möglichkeit, in die Landesliga aufzusteigen, ist ab Freitag mit der Fortsetzung der Ligarunde zu erwarten. Der Birkenwerder BC steht derzeit zwar mit vier und fünf Zählern vor zwei Verfolgern, aber beispielsweise haben die Schönower als Dritter noch das Pfund einer Nachholpartie gegen die Templiner zum Wuchern.

443 Tore sind in den bisherigen 102 Begegnungen gefallen, was einem Schnitt von 4,3 pro Partie entspricht. Zweistellig ging keine Partie zu Ende, der Spitzenreiter stellt sowohl das treffsicherste Team als auch den klar besten Torschützen. Für die sechs uckermärkischen Vertretungen ist ein durchaus differenziertes Zwischenfazit zu ziehen. Ein grandioser Zwischenstand wie vor zwölf Monaten, als Gramzow, Templin und Schönow als führendes Dreigestirn in den zweiten Saisonteil gingen, ist in dieser Saison nicht vorhanden, aber die Ränge 3 (SSV), 4 (VfB) und 6 (Gartz) bieten schon Anlass zur Freude bei den jeweiligen Mannschaften. Größter Hoffnungsträger, dass vielleicht sogar noch mehr geht, sind die Schönower.

Spitzen-Trio durchweg daheim

Das bevorstehende Wochenende wird in der Reihenfolge ganz vorn – wenn es "nach Plan" läuft – wohl noch nichts ändern, denn die drei führenden Teams haben durchweg Heimspiele gegen Kontrahenten, die derzeit auf den Rängen 7, 10 und 12 stehen. Am 29. Februar sieht das dann eventuell schon ganz anders aus: Die Birkenwerder-Kicker müssen nach Joachimsthal (5.), Oranienburg II nach Gartz (die Blau-Weißen haben bisher all ihre Saison-Heimspiele gewonnen!) und die Schönower sind in Wriezen zu Gast – gegen diesen Gegner

hatte es am zweiten Spieltag beim Heim-2:7 die desolateste Saison- Vorstellung gegeben.

Normale Werte beim Fairplay

Womit wir irgendwie auch schon bei den anderen beiden ostuckermärkischen Mannschaften wären. Der Angermünder FC und Einheit Grünow können mit dem ersten Saisonteil nicht zufrieden sein. Ganze drei Siege beim Landesklasse-Absteiger, nur einer für den FCE – beide hatten im Vorfeld zwar geäußert, dass sie eine schwierige Saison mit personellen Umbrüchen erwarten, aber so extrem hatten sie es sicher selbst nicht erwartet. Dass sich beide Teams nun beim Rückrundenstart auch gleich direkt duellieren, hat deshalb einen besonderen Reiz und könnte als Weichenstellung durchaus geeignet sein.

Bleibt zwischendrin noch Victoria Templin. Der SC Victoria hatte bereits vor einem Jahr nach 33 Hinrunden-Zählern mit nur noch 21 Punkten im Frühjahr mächtig zu knabbern. Diesmal sind es bisher 18 Punkte bei zwei Spielen weniger. Das große Plus könnte werden, dass man noch zehnmal zu Hause spielt.

Noch ein Wort in Sachen Fairplay: Die Schiedsrichter stellten bisher 36 Akteure vorzeitig vom Platz, elf mit Rot, 25 mit Gelb/Rot. Ein durchaus "normaler" Wert – in der gesamten Saison 2018/19 lauteten die Zahlen 25 und 42.

Die Rückrunde kann starten!