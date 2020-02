Susanne Brust

Bernau "Ein Spiel, das einem als Trainer nicht gefallen kann", gestand Bernaus Trainer Metzdorf nach der Partie ein. Zwar gewannen die Bären klar mit acht Toren (33:35), doch so recht freute sich danach niemand darüber.

Die Bären waren als Favoriten in das Spiel gegangen und konnten auf eine volle Bank zurückgreifen, während Henningsdorf mit nur sechs Feldspielern im Team anreiste.

Bernau zeigte sich überfordert in der Abwehr und stand nicht so stabil wie in den letzten Partien. Und auch vorne blieb das Spiel fahrig und zu ungenau. Immer wieder scheiterten die Hussitenstädter am stark aufgelegten Keeper der Gäste und fanden in der Abwehr nicht die nötige Stabilität. Nach einer taktischen Umstellung lief es besser und Bernau ging mit einer Fünf-Tore-Führung in die Pause.

Plötzlich lief nichts mehr

Die bauten die Gastgeber in Halbzeit zwei zunächst auf zwölf Tore aus, doch dann lief plötzlich nichts mehr und kurz vor Schluss stand es 29:23. Völlig unnötig mussten die Fans fast noch einmal zittern. "Abhaken und weiter geht es. Hauptsache wir haben die zwei Punkte", lautete auch Krischan Gunawans Fazit nach der Partie. Seiner Mannschaft bleiben zwei Wochen, um die eigene Leistung richtig einzuschätzen: Am 1. März kommen die Oranienburger als Gast nach Bernau.