Edgar Nemschok

Bruchmühle (MOZ) Die Landesklasse-­Fußballer der SG Bruchmühle liegen aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Am Sonnabend geht für sie ebenfalls die Rückrunde in der Meisterschaft wieder los. Gleich zum Auftakt haben sie keinen Geringeren als den Tabellenführer zu Gast. Es kommt die SG Grün-Weiß Rehfelde.

Um die Rückrunde gut vorzubereiten, hatte der Verein ein Trainingslager angesetzt. "Das gab es lange nicht in Bruchmühle. Ich glaube sogar, dass es schon zwölf Jahre her ist, dass wir gemeinsam unterwegs waren", sagte Trainer Jörg Ulbrich, der mit 24 Spielern und Betreuern in Richtung Malchow fuhr. Es ging in ein Sporthotel mit angrenzender Sportanlage. Dort angekommen, absolvierte die Mannschaft gleich die erste Trainingseinheit auf einem Kunstrasenplatz. Nach zweistündiger Trainingsarbeit genoss man den Abend im Hotel mit Sauna-Gängen und Billard Partien.

Ein komplettes Wochenende

Der zweite Tag begann mit einem morgendlichen Ausdauerlauf vor dem Frühstück. Danach begann eine lange Taktikeinheit auf dem Kunstrasenplatz. "Was wir im normalen Trainingsalltag so intensiv kaum durchführen können. Ich konnte mit nahezu allen Vereinsspielern auch einmal eine gemeinsame Einheit absolvieren. Vor allem mit unseren jungen Spielern macht das natürlich Sinn", erklärte Ulbrich.

Der Höhepunkt des gesamten Wochenendes war ein Freundschaftsspiel gegen den SV Waren, einem Landesligisten aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Bruchmühler verloren den Test mit 2:8. "Es gab zu viele Einzelfehler, auch bedingt durch die morgendlichen Trainingsstunden. Der Sieg der Warener war verdient, denn sie spielten sehr gut und nutzten ihre Chancen eiskalt", erklärte Bruchmühles Kapitän Lars Görtchen. Er sagte weiter: "Wir nehmen jedoch die positiven Aspekte mit, dass wir zwei gut rausgespielte Tore geschossen haben und mit etwas mehr Kaltschnäutzigkeit noch das eine oder andere Tor hätten erzielen können."

Runde Sache für alle

"Wichtig war, dass wir fast die ganze Mannschaft einmal zusammenhatten und alle haben ordentlich mitgezogen. Als Fazit möchte ich feststellen: Im Ganzen war es eine sehr runde Sache und die Mannschaft bedankt sich für der Organisation durch die Trainer und das Betreuer-Gespann sowie für die Möglichkeit durch den Vorstand, überhaupt ein Trainingslager absolvieren zu können. Zudem bedanken wir uns beim Sporthotel Malchow für die nette Bewirtung und die Freiheiten, die uns im Hotel geboten wurden", sagte Görtchen.